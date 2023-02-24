"Нам відводили три доби на життя, але Україна здивувала світ": Зеленський звернувся до українців з нагоди річниці повномасштабного вторгнення

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 24 лютого, в день першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну звернувся до громадян, нагадавши, як країна пережила воєнний 2022 рік.

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Звернення голови держави опублікувала пресслужба Офісу Президента.

Зеленський підкреслив, що слова, які він сказав близько сьомої ранку 24 лютого 2022 року, мають значення і нині: "Ми сильні. Ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми – це Україна!"

Того дня, як згадує президент, в суспільстві панували різні настрої: хтось був шокований, потребував допомоги, а хтось чітко знав, що має робити. З перших годин повномасштабної війни до військкоматів вишикувалися черги, почали формувати ТрО.

"І ми бились. І вигризали кожну добу. І ми вистояли в другий день. А далі – в третій. Три доби, які нам відводили на життя. Погрожували, що за 72 години нас не існуватиме. Але ми вистояли в четвертий день. А потім у п’ятий. А сьогодні стоїмо рівно один рік. І досі знаємо: за кожне завтра треба битися", — сказав президент, додавши, що Україна здивувала, надихнула та об’єднала світ.

Він зауважив, що українці не підняли білий прапор, а стали боронити синьо-жовтий. Завдяки єдності незабаром, як згадує Зеленський, Сили оборони отримали перші перемоги.

"А далі були перші наступи, перші здобутки, перші звільнені території. Перша й не остання Чорнобаївка. Вигнання окупантів із Київщини, Сумщини та Чернігівщини. Наша "Стугна". "Вільха. Наш "Нептун" і крейсер "Москва", який іде на дно. Перший "Рамштайн". І другий за всю історію ленд-ліз", — зауважив голова держави.

Він пояснює, що опір і перемоги, чого ніхто не очікував від України, стали основую рішень західних союзників про передачі зброї Силам оборони.

"Україна здивувала світ. Україна надихнула світ. Україна об’єднала світ. На доказ можна сказати тисячі слів, але достатньо кількох. HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard. Я дякую всім нашим партнерам, союзникам і друзям, які стоять пліч-о-пліч із нами весь рік. Я радий, що міжнародна антипутінська коаліція зросла настільки, що потребує окремого звернення. Я зроблю його незабаром. Обов’язково", — пообіцяв він.

Зеленський підкреслив, що Україна здобувала перемоги і на інших фронтах, зокрема, дипломатичному. Саме в 2022 році країна отримали статус кандидата до ЄС.

Серпень став першим місяцем, коли окупанти не взяли жодного українського міста, а після цього, восени ЗСУ розпочали новий контрнаступ — звільнили Ізюм, Балаклію, Куп’янськ, Лиман, Херсонську область й місто Херсон.

Тепер, через рік після повномасштабного вторгнення віра в перемогу серед українців становить 95%.

"Головна емоція, яку ми відчуваємо, думаючи про Україну, – це гордість. Ми стали одним цілим. Ми витримуємо всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, дрони-камікадзе, блекаут, холод. Ми сильніші за це. Це був рік стійкості. Рік небайдужості. Рік мужності. Рік болю. Рік надії. Рік витримки. Рік єдності. Рік незламності. Лютий рік незламності", —підсумував президент, додавши, що головний підсумок 2022 року — Україна вистояла.

Нагадаємо, в Києві 24 лютого до річниці початку повномасштабного вторгнення пройшли пам’ятні заходи. Крім того, з нагоди першої річниці повномасштабного вторгнення союзники України запроваджують нові санкції проти Російської Федерації. Крім того, до Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та поклав вінок до Стіни пам'яті загиблих.