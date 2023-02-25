У НАТО пропонують Україні угоду, аби заохотити до мирних переговорів із РФ, - ЗМІ

В НАТО пропонують Україні зближення, аби заохотити до мирних переговорів із РФ. Ця пропозиція передбачає, що Україна й Альянс укладуь певну угоду про співпрацю, яка, однак, не буде означати членство в НАТО, тоді як Київ зобов’яжеться розпочати мирні переговори з Москвою.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що у великих країнах Європи, зокрема у Франції, Німеччині та Великій Британій, вважають зміцнення звʼязків між Україною та НАТО способом заохотити Київ до переговорів із країною-агресором РФ.

Деякі західні партнери сумніваються в тому, що Україна зможе звільнити всі свої території, зокрема Крим, військовим шляхом.

Так, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі на початку лютого з президентом України Володимиром Зеленським закликали розглянути можливість мирних переговорів із РФ.

Як пише видання, під час спільної вечері в Єлисейському палаці Макрон, звертаючись до Зеленського, сказав, що навіть такі смертельні вороги, як Франція і Німеччина, повинні були укласти мир після Другої світової війни.

Водночас президент Франції сказав своєму українському колезі, що той є великим військовим лідером, але врешті-решт він змушений буде перейти до політичної державної діяльності та ухвалювати складні рішення.

Видання нагадує, що під час свого виступу після Мюнхенської безпекової конференції Макрон висловив публічні сумніви в тому, що Україна або Росія зможуть досягти своїх цілей на фронті. Політик сказав, що жодна зі сторін не зможе здобути воєнну перемогу.

Тому Великобританія, Німеччина та Франція запропонували Україні укласти договір про зближення з Альянсом, який надасть їй більший доступ до західної військової техніки після закінчення війни, але водночас передбачає відновлення мирних переговорів з Росією.

Уперше план висунув британський прем’єр-міністр Ріші Сунак, а згодом його підтримали Берлін і Париж.

Запропонована домовленість має на меті показати Росії, що Захід буде готовий з часом збільшити свою військову допомогу Україні. Це може допомогти переконати Москву в тому, що вона не досягне своїх військових цілей. Планується, що пропозиція може бути розглянута на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні.

Однак, Макрон, Шольц та Сунак обережно заявили, що будь-яке рішення про те, коли та за яких умов розпочнуться мирні переговори, повністю залежить від України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції до річниці початку повномасштабної війни заявив, що впевнений у перемозі України у війні та допускає переговори про її закінчення тільки після виконання всіх пунктів його формули миру.

Раніше Зеленський заявляв, що компромісів з президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним щодо територій України в межах потенційної мирної угоди бути не може. Без Криму миру не буде.