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Россия отказалась от наступления и переводит свои войска в режим обороны — Bloomberg
Анонсированное контрнаступление россиян потерпело поражение, не достигнув поставленных целей, военное командование страны-агрессора решило перевести силы в оборону. Теперь оккупанты готовятся сдерживать возможное украинское контрнаступление.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Москва планирует привлечь до 400 000 солдат-контрактников в 2023 году, чтобы увеличить личный состав. Таким образом, российское руководство хочет избежать очередной волны мобилизации, поскольку Кремль уже начинает подготовку к переизбранию президента Владимира Путина на очередных выборах.
По словам украинских и западных официальных лиц, почти все из 300 000 военных, мобилизованных осенью, сейчас находятся на поле боя.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Источники агентства утверждают, что призыв осенью 2022 года "пошатнул общественное доверие и спровоцировал бегство из страны миллиона россиян". Они также заявляют, что якобы Путин рассчитывает, что если "оккупантам удастся сдержать наступление ВСУ, уровень поддержки Киева западными союзникам якобы может снизиться".
В то же время в правительстве и политической элите появляются сомнения, сможет ли Россия когда-нибудь одержать победу хоть в какой-нибудь битве. По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия теряет ликвидированными в войне против Украины 25 тысяч оккупантов в месяц.
Между тем, как утверждает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Украина планирует начать контрнаступление в ближайшие месяцы с недавно прошедшими обучение в Европе и США войсками с использованием недавно поставленных танков, бронетехники и другого оружия.