Россия отказалась от наступления и переводит свои войска в режим обороны — Bloomberg

Анонсированное контрнаступление россиян потерпело поражение, не достигнув поставленных целей, военное командование страны-агрессора решило перевести силы в оборону. Теперь оккупанты готовятся сдерживать возможное украинское контрнаступление.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Москва планирует привлечь до 400 000 солдат-контрактников в 2023 году, чтобы увеличить личный состав. Таким образом, российское руководство хочет избежать очередной волны мобилизации, поскольку Кремль уже начинает подготовку к переизбранию президента Владимира Путина на очередных выборах.

По словам украинских и западных официальных лиц, почти все из 300 000 военных, мобилизованных осенью, сейчас находятся на поле боя.

Источники агентства утверждают, что призыв осенью 2022 года "пошатнул общественное доверие и спровоцировал бегство из страны миллиона россиян". Они также заявляют, что якобы Путин рассчитывает, что если "оккупантам удастся сдержать наступление ВСУ, уровень поддержки Киева западными союзникам якобы может снизиться".

В то же время в правительстве и политической элите появляются сомнения, сможет ли Россия когда-нибудь одержать победу хоть в какой-нибудь битве. По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия теряет ликвидированными в войне против Украины 25 тысяч оккупантов в месяц.

Между тем, как утверждает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Украина планирует начать контрнаступление в ближайшие месяцы с недавно прошедшими обучение в Европе и США войсками с использованием недавно поставленных танков, бронетехники и другого оружия.