РФ запустила по Киеву 11 крылатых ракет: ПВО ликвидировало все цели

Российские оккупационные войска в ночь на 28 апреля задействовали авиацию для нанесения ракетных ударов по столице Украины. Враг запустил 11 крылатых ракет. Система противовоздушной обороны ликвидировала все воздушные цели.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, уточнив, что информация является предварительной, детали уточняют.

"После паузы продолжительностью в 51 день, враг нанес очередной ракетный удар по Киеву. Обстрел был произведен из самолетов стратегической авиации. По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме ракет, были сбиты еще 2 БПЛА (Тип дронов устанавливается)", - рассказали в КГГА.

В результате падения обломков в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное полотно. По состоянию на 6:30 утра информация о пострадавших не поступала.

"Благодарю силы противовоздушной обороны за службу и защиту Киева! Еще раз обращаюсь к киевлянам и буду повторять эти слова постоянно - не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Берегите себя и близких. Своими ответственными действиями помогайте приближать мир в Украине после нашей Победы!", - добавил начальник КМВА Сергей Попко.

Напомним, накануне ночью 21 апреля для очередной атаки по территории Украины российские оккупанты применили около 10 БпЛА Shahed 136. Тогда 8 из них украинские защитники уничтожили в окрестностях Киева.

В результате падения обломков российских дронов 28 марта возник пожар в Святошинском районе. За несколько дней до этого в Киевской области в результате вражеской атаки дроном были частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея. Тогда погибли 9 человек.