В небе над Киевщиной силы ПВО сбили 8 беспилотников

Ночью 21 апреля для очередной атаки по территории Украины российские оккупанты применили около 10 БпЛА типа "Шахед". 8 из них украинские защитники уничтожили в окрестностях Киева.

"Тактика противника осталась неизменной. С наступлением темного времени суток с северного направления страна-террорист запустила дроны", - написал начальник КМВА Сергей Попко.

Он отметил, что на подлете в столицу было обнаружено и сбито около 8 вражеских беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По предварительной информации, россияне использовали "Шахедов" из новой партии, отправленной из Ирана.

"Хранителям киевского неба - силам противовоздушной обороны - искренняя благодарность за отличную, профессиональную службу! Вы снова спасли человеческие жизни и гражданскую инфраструктуру нашего города! Слава Украине!" – добавил Попко.

Также в КМВА напомнили, что последняя подобная атака произошла 25 дней назад.

Напомним, в ночь на 21 апреля российские оккупационные войска ударили по Полтавской области дронами, в результате чего разрушения понесла гражданская инфраструктура.