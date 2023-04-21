Оккупанты ударили по Полтавщине дронами: есть разрушение инфраструктуры

В ночь на 21 апреля российские оккупационные войска ударили по Полтавской области дронами, в результате чего есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Сегодня враг ударил БпЛА по Полтавскому району. Есть разрушение гражданской инфраструктуры", – отметил он.

По его словам, спасатели работают над укрощением пожара, возникшего в результате вражеской атаки.

Глава области сообщил, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Отметим, в ночь на 19 апреля российские оккупанты атаковали Одесщину ударными иранскими дронами типа Shahed-136. Большинство БПЛА были уничтожены, но есть попадание в объект инфраструктуры.