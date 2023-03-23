Число жертв удара россиян по Ржищеву возросло до девяти человек

Спасатели ночью 23 марта завершили работы по разбору завалов на территории общежития Ржищевского профессионального лицея. В общей сложности были обнаружены тела 9-х погибших.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киевской области.

"В 00:52 23 марта работы по разбору завалов на территории Ржищевского профессионального лицея завершены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели обнаружили тела 9 погибших.

Напомним, ночью 22 марта в городе Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки дроном были частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея.