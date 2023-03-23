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Число жертв удара россиян по Ржищеву возросло до девяти человек
Спасатели ночью 23 марта завершили работы по разбору завалов на территории общежития Ржищевского профессионального лицея. В общей сложности были обнаружены тела 9-х погибших.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киевской области.
"В 00:52 23 марта работы по разбору завалов на территории Ржищевского профессионального лицея завершены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели обнаружили тела 9 погибших.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ночью 22 марта в городе Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки дроном были частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея.