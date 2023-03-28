Ночная атака на Киев: спасатели ликвидировали последствия ударов дронами (ФОТО)

В ночь на 28 марта страна-террорист снова запустила свои БПЛА "Shahed" в направлении Киева. В воздушном пространстве над столицей сбили все дроны, но в результате падения обломков возник пожар в Святошинском районе.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, во время воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы в Святошинском и Оболонском районе.

В Святошинском районе загорелось здание магазина.

"Враг продолжает применять свою тактику атак баражирующими боеприпасами с северо-восточного направления. Этой ночью страна-террорист снова запустила свои БПЛА "Shahed" в направлении столицы. По предварительной информации, силами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено 12 вражеских БПЛА этого типа. В результате падения обломков БПЛА в Святошинском районе возникло возгорание в нежилом здании. Пожар ликвидирован. По уточненным данным - без жертв", - отметил Сергей Попко, начальник КМВА.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве, в ночь на 28 марта в Святошинском районе столицы в результате вражеской атаки в трехэтажном административном здании произошло разрушение строительных конструкций на площади 200 кв. м.

Также возник пожар общей площадью 70 кв. м, который пожарные оперативно ликвидировали.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

В ГСЧС уточнили, что на месте чрезвычайного происшествия в общей сложности работало девять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 50 сотрудников службы.

Напомним, ночью 22 марта в городе Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки дроном были частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея. Тогда погибли 9 человек.