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Політика
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Британська розвідка оцінила, чи здатна Росія захистити свою залізницю

Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Інциденти на російській залізниці у прикордонних з Україною районах посилять тиск на підрозділи внутрішньої безпеки, однак вони не зможуть захистити її від уражень.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Як зазначається, останнім часом зросла кількість інцидентів на залізниці РФ у прикордонних з Україною районах. Це пов'язують з диверсіями, вчиненими невідомими особами.

У розвідці зазначили, що ці інциденти спричинили короткочасні локальні перебої у русі російських військових залізничних поїздів. 

"Хоча залізничні бригади спроможні швидко відновлювати лінії, ці інциденти збільшують тиск на сили внутрішньої безпеки РФ, які, скоріш за все, не зможуть повністю убезпечити розгалужену і вразливу мережу залізниць Росії від нападів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що останні ракетні атаки Росії свідчать про те, що терористи, ймовірно, змінили цілі ударів по Україні. Тепер їхні атаки спрямовані не на енергетичні об'єкти, а на військовій, промисловій та логістичній інфраструктурі.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ніна Комащенко