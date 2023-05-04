Розвідка Британії вважає, що Росія буде змушена змінити логістику постачання пального

Російським військам, швидше за все, доведеться змінювати систему постачання пального, оскільки склади на окупованій території України та у прикордонних районах Росії залишаються особливо вразливими для атак.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Як зазначається, з початку 2023 року на окупованій території України та у прикордонних районах Росії палають регулярно склади пального. Зокрема, у розвідці нагадали, що 3 травня спалахнула пожежа на складі ПММ на материковій частині Росії у Керченській протоці, неподалік Кримського мосту. Вона могла бути спричинена ударом безпілотника.

"Пошкодження об’єктів зберігання пального і мережі розподілу, ймовірно, змусить РФ внести корективи до операцій із дозаправки збройних сил, щоб пом'якшити удари по них. Це може включати такі заходи, як застосування додаткових заходів захисту на об'єктах зберігання палива, як наприклад, у Туаспе, або використання інфраструктури в менш небезпечних регіонах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що останні ракетні атаки Росії свідчать про те, що терористи, ймовірно, змінили цілі ударів по Україні. Тепер їхні атаки спрямовані не на енергетичні об'єкти, а на військовій, промисловій та логістичній інфраструктурі.