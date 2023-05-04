Разведка Британии считает, что Россия будет вынуждена изменить логистику поставки топлива

Российским войскам, скорее всего, придется менять систему снабжения горючего, поскольку склады на оккупированной территории Украины и в приграничных районах России остаются особенно уязвимыми для атак.

Об этом сообщает разведка Британии.

Как отмечается, с начала 2023 года на оккупированной территории Украины и в приграничных районах России регулярно горят склады с горючим. В частности, в разведке напомнили, что 3 мая вспыхнул пожар на складе ГСМ на материковой части России в Керченском проливе, недалеко от Крымского моста. Он мог загореться из-за удара беспилотника.

"Повреждение объектов хранения горючего и сети распределения, вероятно, заставит РФ внести коррективы в операции по дозаправке вооруженных сил, чтобы смягчить удары по ним. Это может включать такие меры, как применение дополнительных мер защиты на объектах хранения топлива, как например, в Туаспе или использование инфраструктуры в менее опасных регионах", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что последние ракетные атаки России свидетельствуют о том, что террористы, вероятно, изменили цели ударов по Украине. Теперь их атаки направлены не на энергетические объекты, а на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру.