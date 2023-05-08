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Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн відвідає Київ 9 травня

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії
Урсула фон дер Ляєн. Фото: Twitter Ursula von der Leyen

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планує у вівторок, 9 травня, відвідати з офіційним візитом Київ.

Про це 8 травня на брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

"Президентка завтра буде в Києві, де вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Візит відбудеться у День Європи, в цьому контексті ми вітаємо заяву президента Зеленського щодо рішення запровадити святкування Дня Європи 9 травня і в Україні", – сказав Мамер.

Фон дер Ляєн відвідає Київ, щоб підтвердивши незмінну підтримку ЄС з боку України, зазначив речник.

Нагадаємо, 8 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення Дня Європи 9 травня.  Документ також оприлюднений на сайті Офісу Президента.

Водночас 8 травня президент України пропонує відзначати День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945. 

Автор:
Віта Молодан