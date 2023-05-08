Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн відвідає Київ 9 травня

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планує у вівторок, 9 травня, відвідати з офіційним візитом Київ.

Про це 8 травня на брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

"Президентка завтра буде в Києві, де вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Візит відбудеться у День Європи, в цьому контексті ми вітаємо заяву президента Зеленського щодо рішення запровадити святкування Дня Європи 9 травня і в Україні", – сказав Мамер.

Tomorrow, President @vonderleyen will be in Kyiv 🇺🇦 where she will meet President @ZelenskyyUa.



She will reaffirm the EU's unwavering support for Ukraine on #EuropeDay.#StandWithUkraine pic.twitter.com/5MU9nFhD7I — European Commission (@EU_Commission) May 8, 2023

Фон дер Ляєн відвідає Київ, щоб підтвердивши незмінну підтримку ЄС з боку України, зазначив речник.

Нагадаємо, 8 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення Дня Європи 9 травня. Документ також оприлюднений на сайті Офісу Президента.

Водночас 8 травня президент України пропонує відзначати День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945.