Президент Еврокомиссии фон дер Ляен посетит Киев 9 мая

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен планирует во вторник, 9 мая, посетить с официальным визитом Киев.

Об этом 8 мая на брифинге в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Президент завтра будет в Киеве, где она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит состоится в День Европы, в этом контексте мы приветствуем заявление президента Зеленского о решении ввести празднование Дня Европы 9 мая и в Украине", – сказал Мамер.

Tomorrow, President @vonderleyen will be in Kyiv 🇺🇦 where she will meet President @ZelenskyyUa.



She will reaffirm the EU's unwavering support for Ukraine on #EuropeDay.#StandWithUkraine pic.twitter.com/5MU9nFhD7I — European Commission (@EU_Commission) May 8, 2023

Фон дер Ляен посетит Киев, чтобы подтвердив неизменную поддержку ЕС со стороны Украины, отметил спикер.

Напомним, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая. Документ также обнародован на сайте Офиса Президента.

В то же время, 8 мая президент Украины предлагает отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945.