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Президент Еврокомиссии фон дер Ляен посетит Киев 9 мая
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен планирует во вторник, 9 мая, посетить с официальным визитом Киев.
Об этом 8 мая на брифинге в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.
"Президент завтра будет в Киеве, где она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит состоится в День Европы, в этом контексте мы приветствуем заявление президента Зеленского о решении ввести празднование Дня Европы 9 мая и в Украине", – сказал Мамер.
Фон дер Ляен посетит Киев, чтобы подтвердив неизменную поддержку ЕС со стороны Украины, отметил спикер.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая. Документ также обнародован на сайте Офиса Президента.
В то же время, 8 мая президент Украины предлагает отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945.