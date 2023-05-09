Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня прибула до Києва, щоб разом з українцями відзначити День Європи та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Twitter.

"Я рада знову бути в Києві, де цінності, які є важливими для нас, захищаються щодня. Тож це дуже належне місце, щоб святкувати День Європи саме тут. Я вітаю рішення президента Зеленського відзначати День Європи 9 травня також тут, в Україні, - написала Урсула фон дер Ляєн.

Як раніше повідомлялося, президентка Єврокомісії відвідає Київ, щоб підтвердити незмінну підтримку ЄС з боку України.

Нагадаємо, 8 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення Дня Європи 9 травня. Документ також оприлюднений на сайті Офісу Президента.