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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва
Фото: https://twitter.com/vonderleyen

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня прибула до Києва, щоб разом з українцями відзначити День Європи та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Twitter.

"Я рада знову бути в Києві, де цінності, які є важливими для нас, захищаються щодня. Тож це дуже належне місце, щоб святкувати День Європи саме тут. Я вітаю рішення президента Зеленського відзначати День Європи 9 травня також тут, в Україні, - написала Урсула фон дер Ляєн.

Як раніше повідомлялося, президентка Єврокомісії відвідає Київ, щоб підтвердити незмінну підтримку ЄС з боку України.

Нагадаємо, 8 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення Дня Європи 9 травня.  Документ також оприлюднений на сайті Офісу Президента.

Автор:
Світлана Манько