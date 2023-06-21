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Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій щодо Росії

санкції проти росії, 11 пакет санкцій
Фото: ua.depositphotos.com

Посли Європейського Союзу у середу, 21 червня, погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Про це в Twitter повідомляє головування Швеції у Раді ЄС.

"Сьогодні посли ЄС погодили 11 пакет санкцій проти Росії. Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій та окремим лістингам", - йдеться у повідомленні.

Наразі деталі санкційного пакету не уточнюються. За уточненням польського посла, ЄС включив до 11-го пакету санкцій проти Росії 70 осіб, 30 юридичних осіб.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС "серйозно ставиться" до санкцій і планує заборонити експорт певних товарів в треті країни, якщо є докази того, що він йде в обхід санкцій до Росії. Санкції, запропоновані в 11-му пакеті, також можуть розширити список товарів ЄС, заборонених до транзиту через Росію.

Проте, відомо, що ЄС не планує вводити санкції проти російської державної компанії "Росатом"У ЄС вважають, що вони не принесуть незалежності від російських енергоносіїв. 

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан