Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій щодо Росії

Посли Європейського Союзу у середу, 21 червня, погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Про це в Twitter повідомляє головування Швеції у Раді ЄС.

"Сьогодні посли ЄС погодили 11 пакет санкцій проти Росії. Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій та окремим лістингам", - йдеться у повідомленні.

Наразі деталі санкційного пакету не уточнюються. За уточненням польського посла, ЄС включив до 11-го пакету санкцій проти Росії 70 осіб, 30 юридичних осіб.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС "серйозно ставиться" до санкцій і планує заборонити експорт певних товарів в треті країни, якщо є докази того, що він йде в обхід санкцій до Росії. Санкції, запропоновані в 11-му пакеті, також можуть розширити список товарів ЄС, заборонених до транзиту через Росію.

Проте, відомо, що ЄС не планує вводити санкції проти російської державної компанії "Росатом". У ЄС вважають, що вони не принесуть незалежності від російських енергоносіїв.

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