Помощь Украине: Европейский фонд мира увеличили на 3,5 млрд евро

В понедельник, 26 июня, Совет иностранных дел Европейского Союза утвердил увеличение на 3,5 млрд евро верхнего предела финансирования Европейского фонда мира, что позволит увеличить военную поддержку Украине.

Соответствующее решение обнародовано сегодня на сайте Европейского Совета.

Отмечается, что такое решение обеспечит финансовую стабильность Европейского фонда мира в долгосрочной перспективе, а также сохранит способность ЕС предотвращать кризисы и конфликты и быстро реагировать на них.

Теперь верхний предел финансирования Европейского фонда мира повысили на 3,5 млрд евро, до более 12 млрд. евро.

Такой шаг позволит продолжать ЕС оказывать конкретную военную поддержку Украине и другим партнерам.

"Я считаю, что как никогда важно продолжать поддерживать Украину, потому что произошедшее в эти выходные показывает, что война против Украины разрушает российские власти и влияет на ее политическую систему", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он добавил, что сейчас пора поддерживать Украину как никогда. И именно это, по его словам, ЕС будет делать и дальше.

Заметим, Европейский Фонд Мира был создан в марте 2021 года для финансирования мероприятий в рамках общей внешней политики и политики безопасности ЕС, касающихся военных и оборонных дел.

Благодаря возможностям этого межгосударственного Фонда, ЕС смог предоставить Украине уже семь пакетов военной помощи на общую сумму 3,6 миллиарда евро.

Кроме того, ЕС выделил 1 миллиард евро для поставок имеющихся боеприпасов для Украины из арсеналов стран ЕС, и еще 1 миллиард евро – для коллективного заказа и ускорения производства артиллерийских боеприпасов на предприятиях европейской оборонной промышленности, для их последующей передачи Украине.

Также сообщалось, что Европейский союз перечислит Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки госуслуг и инфраструктуры страны.

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