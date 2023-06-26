Венгрия снова заблокировала выделение 500 млн евро из фонда ЕС, который помогает Украине

Венгрия не поддержала выделение государствам-членам ЕС очередного транша на 500 млн евро из Европейского фонда мира (ЕФМ). Причиной остается включение Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны. Об этом пишет Reuters.

"Мы готовы изменить свое мнение, если украинцы положат конец бессмысленному, лживому положению, когда OTP, крупнейший венгерский банк, находится в списке международных спонсоров войны", - высказался министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Будапешт уже блокировал выплату этого транша в мае, ссылаясь на ту же проблему.

Европейский фонд мира, созданный в 2021 году, является внебюджетным инструментом, направленным на повышение способности ЕС предотвращать конфликты, развивать мир и укреплять международную безопасность.

Напомним, в начале мая украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны из-за того, что финучреждение продолжило деятельность в России и фактически признало так называемые "ДНР" и "ЛНР". OTP входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений является лидером рынка.

После этого Будапешт пригрозил блокировкой новых санкций против РФ, а также помешал выплате 500 млн евро из ЕФМ. Фонд обычно возмещает государствам-членам ЕС около 50% стоимости помощи, которую они пожертвовали Украине.