ЄС планує виділити 20 млрд євро для підтримки ЗСУ на роки вперед, — Politico

Євросоюз планує створити спеціальний фонд для підтримки української армії протягом наступних чотирьох років. Для цього пропонують виділити 20 млрд євро.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на власні джерела.

Ініціатива не передбачатиме прямого фінансування військових поставок. Пропонується саме допомагати іншим країнам покривати витрати на закупівлю та передачу Україні боєприпасів, ракет, танків тощо. Частину грошей можуть спрямувати на навчання українських військових.

У такий спосіб ЄС має намір зафіксувати суму та зобов'язати країн-членів підтримувати Київ в подальші роки.

"Це закріпить ідеологічну зміну для ЄС в проєкті миру. До того, як Росія вторглася в Україну, концепція субсидування ЄС поставок зброї в зону бойових дій була немислимою. Тепер блок на порозі, щоб закріпити зміну на довгі роки", — констатують в Politico.

Зауважимо, що сума має доповнити попередні пропозиції ЄС виділити Україні 50 млрд євро на невійськову допомогу в період з 2024 по 2027 рік.

Відомо, що ці гроші допоможуть фінансувати видатки українського уряду та оплачувати термінові пріоритети з відновлення із 2024 по 2027 роки. Однак у перерахунку на один рік ця підтримка буде меншою, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023 рік.

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