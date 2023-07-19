ЕС планирует выделить 20 млрд евро для поддержки ВСУ на годы вперед, — Politico

Евросоюз планирует создать специальный фонд для поддержки украинской армии в течение следующих четырех лет. Для этого предлагается выделить 20 млрд евро.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Инициатива не будет предусматривать прямое финансирование военных поставок. Предлагается именно помогать другим странам покрывать расходы по закупке и передаче Украине боеприпасов, ракет, танков и т.д. Часть денег могут направить на обучение украинских военных.

Таким образом, ЕС намерен зафиксировать сумму и обязать стран-членов поддерживать Киев в последующие годы.

"Это закрепит идеологическое изменение для ЕС в проекте мира. До того, как Россия вторглась в Украину, концепция субсидирования ЕС поставок оружия в зону боевых действий была немыслимой. Теперь блок на пороге того, чтобы закрепить изменение на долгие годы", - констатируют в Politico.

Отметим, что сумма должна дополнить предварительные предложения ЕС выделить Украине 50 млрд евро на невоенную помощь в период с 2024 по 2027 год.

Известно, что эти деньги помогут финансировать расходы украинского правительства и оплачивать срочные приоритеты по восстановлению с 2024 по 2027 годы. Однако в пересчете на один год эта поддержка будет меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023 год.

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