Первый в истории Украины: украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар 2024"

Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера и военного журналиста Мстислава Чернова получил "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". Это первая в истории Украины награда Американской киноакадемии.

Об этом сообщает Delo.ua.

Первый Оскар в истории Украины

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония награждения премии "Оскар" от Американской киноакадемии.

Документальная лента "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получила премию "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Это первый "Оскар" в истории Украины.

О фильме

"20 дней в Мариуполе" – документальная хроника жизни Мариуполя во время первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Команда репортеров Associated Press, в составе которой были режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, в течение 20 дней снимали осажденный российскими войсками город. За работу в Мариуполе они получили Пулитцеровскую премию.

Продюсерами картины стали Мстислав Чернов, Мишель Мизнер, Рейни Аронсон-Рат, Дерл Маккрудден, Василиса Степаненко.

Съемочная группа документировала происходящее в городе: российские атаки, разрушения и страдания мирных жителей.

"20 дней в Мариуполе" стал лауреатом десятков разных кинонаград по всему миру.

В январе 2023 года фильм "20 дней в Мариуполе" получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино "Санденс". 11 февраля 2024-го – приз Гильдии режиссеров США. А 18 февраля получил премию Британской киноакадемии (BAFTA).

Я хотел бы, чтобы этого фильма не было

"Это первый Оскар в украинской истории. Наверное, я буду первым режиссером, который скажет это здесь: я хотел бы, чтобы этого фильма не было. Я хотел бы, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города, не убивала десятки тысяч моих соотечественников, но я не могу изменить историю, однако вы, я, мы, одни из самых талантливых людей в мире, можем сделать так, чтобы история была записана правильно, чтобы правда победила, чтобы жителей Мариуполя и тех, кто отдал свои жизнь - никогда не забыли. И правда победит. И люди в Мариуполе, и те, кто отдал свою жизнь, никогда не будут забыты. Фильмы формируют воспоминания, а воспоминания формируют историю. Спасибо всем, спасибо Украине. Слава Украине!", - сказал режиссер Мстислав Чернов со сцены "Оскар-2024".

'20 Days in Mariupol' wins Best Documentary Feature Film at the #Oscars. pic.twitter.com/KP50QmYiua — Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024

Фильм "20 дней в Мариуполе" показывает, как россияне превращали город в руины: бомбардировку роддома, обстрелы жилых домов, братские могилы, укрывательство гражданских в подвалах, а также спасение авторов ленты из окруженного Мариуполя. Лента сопровождает закадровый голос Чернова. Как режиссер объяснял в интервью, он не высказывает собственных суждений и не делает выводы, но помогает зрителям лучше понять происходящее на экране.

Победители премии Оскар 2024: