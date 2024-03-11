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Первый в истории Украины: украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар 2024"
Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера и военного журналиста Мстислава Чернова получил "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". Это первая в истории Украины награда Американской киноакадемии.
Об этом сообщает Delo.ua.
Первый Оскар в истории Украины
В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония награждения премии "Оскар" от Американской киноакадемии.
Документальная лента "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получила премию "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Это первый "Оскар" в истории Украины.
О фильме
"20 дней в Мариуполе" – документальная хроника жизни Мариуполя во время первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Команда репортеров Associated Press, в составе которой были режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, в течение 20 дней снимали осажденный российскими войсками город. За работу в Мариуполе они получили Пулитцеровскую премию.
Продюсерами картины стали Мстислав Чернов, Мишель Мизнер, Рейни Аронсон-Рат, Дерл Маккрудден, Василиса Степаненко.
Съемочная группа документировала происходящее в городе: российские атаки, разрушения и страдания мирных жителей.
"20 дней в Мариуполе" стал лауреатом десятков разных кинонаград по всему миру.
В январе 2023 года фильм "20 дней в Мариуполе" получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино "Санденс". 11 февраля 2024-го – приз Гильдии режиссеров США. А 18 февраля получил премию Британской киноакадемии (BAFTA).
Я хотел бы, чтобы этого фильма не было
"Это первый Оскар в украинской истории. Наверное, я буду первым режиссером, который скажет это здесь: я хотел бы, чтобы этого фильма не было. Я хотел бы, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города, не убивала десятки тысяч моих соотечественников, но я не могу изменить историю, однако вы, я, мы, одни из самых талантливых людей в мире, можем сделать так, чтобы история была записана правильно, чтобы правда победила, чтобы жителей Мариуполя и тех, кто отдал свои жизнь - никогда не забыли. И правда победит. И люди в Мариуполе, и те, кто отдал свою жизнь, никогда не будут забыты. Фильмы формируют воспоминания, а воспоминания формируют историю. Спасибо всем, спасибо Украине. Слава Украине!", - сказал режиссер Мстислав Чернов со сцены "Оскар-2024".
Фильм "20 дней в Мариуполе" показывает, как россияне превращали город в руины: бомбардировку роддома, обстрелы жилых домов, братские могилы, укрывательство гражданских в подвалах, а также спасение авторов ленты из окруженного Мариуполя. Лента сопровождает закадровый голос Чернова. Как режиссер объяснял в интервью, он не высказывает собственных суждений и не делает выводы, но помогает зрителям лучше понять происходящее на экране.
Победители премии Оскар 2024:
- Лучший фильм: "Оппенгеймер";
- Лучшая режиссерская работа: Кристофер Нолан ("Оппенгеймер");
- Лучшая мужская роль: Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер");
- Лучшая женская роль: Эмма Стоун ("Бедные создания");
- Лучшая мужская роль второго плана: Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер");
- Лучшая женская роль второго плана: Да'Вин Джой Рендольф ("Оставшиеся");
- Лучший оригинальный сценарий: Жустин Трие и Артут Арари ("Анатомия падения");
- Лучший адаптированный сценарий: Корд Джефферсон ("Американское чтиво");
- Лучший анимационный полнометражный фильм: "Мальчик и цапля";
- Лучший анимационный короткометражный фильм: "Война закончилась";
- Лучший международный художественный фильм: "Зона интереса";
- Лучший документальный полнометражный фильм: "20 дней в Мариуполе";
- Лучший документальный короткометражный фильм: "Последняя ремонтная мастерская";
- Лучший игровой короткометражный фильм: "Великолепная история Генри Шугара";
- Лучшая музыка к фильму: Людвиг Йоррансон ("Оппенгеймер");
- Лучшая песня к фильму: "What Was I Made For?" (Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл);
- Лучший звук: Тарн Виллерис и Джонни Берн ("Зона интереса");
- Лучшая работа художника-постановщика: Шона Гит, Джеймс Прайс и Жужа Михалек ("Бедняжные создания");
- Лучшая операторская работа: Гойт ван Гойтема "Оппенгеймер");
- Лучший грим и прически: Надя Стейси, Марк Кулье и Джош Вестон ("Бедняжные создания");
- Дизайн костюмов: Голли Воддингтон ("Бедняжные создания");
- Лучший монтаж: Дженнифер Ламе ("Оппенгеймер");
- Лучшие визуальные эффекты: Такаши Ямазаки, Кийоко Шибуя, Масаки Такахаши и Тацуджи Ноджима ("Годзилла: Минус один");