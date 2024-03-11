Перший в історії України: український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар 2024"

Український фільм "20 днів у Маріуполі" режисера і воєнного журналіста Мстислава Чернова отримав "Оскар" в номінації "Найкращий документальний фільм". Це перша в історії України нагорода Американської кіноакадемії.

Про це повідомляє Delo.ua.

Перший Оскар в історії України

Проти ночі на 11 березня в Лос-Анджелесі відбулась 96-та церемонія нагородження премії "Оскар" від Американської кіноакадемії.

Документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримала премію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Це перший "Оскар" в історії України.

Про фільм

"20 днів у Маріуполі" - документальна хроніка життя Маріуполя під час перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Команда репортерів Associated Press, у складі якої були режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василиса Степаненко, протягом 20 днів знімали обложене російськими військами місто. За роботу в Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію.

Продюсерами картини стали Мстислав Чернов, Мішель Мізнер, Рейні Аронсон-Рат, Дерл Маккрудден, Василіса Степаненко.

Знімальна група документувала те, що відбувається в місті: російські атаки, руйнування і страждання мирних жителів.

"20 днів у Маріуполі" став лауреатом десятків різних кінонагород по всьому світу.

У січні 2023 року фільм "20 днів у Маріуполі" отримав приз симпатій глядачів на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс". 11 лютого 2024-го - приз Гільдії режисерів США. А 18 лютого отримав премію Британської кіноакадемії (BAFTA).

Я хотів би, щоб цього фільму не було

"Це перший Оскар в українській історії. Напевне, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста, не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників, але я не можу змінити історію. Проте - ви, я, ми, одні з найталановитіших людей в світі, можемо зробити так, щоб історія була записана правильно, щоб правда перемогла. Щоб жителів Маріуполя і тих, хто віддав свої життя - ніколи не забули. І правда переможе. І люди в Маріуполі, і ті, хто віддав своє життя, ніколи не будуть забуті. Фільми формують спогади, а спогади формують історію. Дякую всім, дякую Україні. Слава Україні!", - сказав режисер Мстислав Чернов зі сцени "Оскар-2024".

'20 Days in Mariupol' wins Best Documentary Feature Film at the #Oscars. pic.twitter.com/KP50QmYiua — Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024

Фільм "20 днів у Маріуполі" показує, як росіяни перетворювали місто на руїни: бомбардування пологового, обстріли житлових будинків, братські могили, переховування цивільних у підвалах, а також - порятунок авторів стрічки з оточеного Маріуполя. Стрічку супроводжує закадровий голос Чернова. Як режисер пояснював в інтервʼю, він не висловлює власних суджень і не робить висновки, але допомагає глядачам краще зрозуміти те, що відбувається на екрані.

Переможці премії Оскар 2024: