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Перший в історії України: український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар 2024"
Український фільм "20 днів у Маріуполі" режисера і воєнного журналіста Мстислава Чернова отримав "Оскар" в номінації "Найкращий документальний фільм". Це перша в історії України нагорода Американської кіноакадемії.
Про це повідомляє Delo.ua.
Перший Оскар в історії України
Проти ночі на 11 березня в Лос-Анджелесі відбулась 96-та церемонія нагородження премії "Оскар" від Американської кіноакадемії.
Документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримала премію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Це перший "Оскар" в історії України.
Про фільм
"20 днів у Маріуполі" - документальна хроніка життя Маріуполя під час перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Команда репортерів Associated Press, у складі якої були режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василиса Степаненко, протягом 20 днів знімали обложене російськими військами місто. За роботу в Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію.
Продюсерами картини стали Мстислав Чернов, Мішель Мізнер, Рейні Аронсон-Рат, Дерл Маккрудден, Василіса Степаненко.
Знімальна група документувала те, що відбувається в місті: російські атаки, руйнування і страждання мирних жителів.
"20 днів у Маріуполі" став лауреатом десятків різних кінонагород по всьому світу.
У січні 2023 року фільм "20 днів у Маріуполі" отримав приз симпатій глядачів на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс". 11 лютого 2024-го - приз Гільдії режисерів США. А 18 лютого отримав премію Британської кіноакадемії (BAFTA).
Я хотів би, щоб цього фільму не було
"Це перший Оскар в українській історії. Напевне, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста, не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників, але я не можу змінити історію. Проте - ви, я, ми, одні з найталановитіших людей в світі, можемо зробити так, щоб історія була записана правильно, щоб правда перемогла. Щоб жителів Маріуполя і тих, хто віддав свої життя - ніколи не забули. І правда переможе. І люди в Маріуполі, і ті, хто віддав своє життя, ніколи не будуть забуті. Фільми формують спогади, а спогади формують історію. Дякую всім, дякую Україні. Слава Україні!", - сказав режисер Мстислав Чернов зі сцени "Оскар-2024".
Фільм "20 днів у Маріуполі" показує, як росіяни перетворювали місто на руїни: бомбардування пологового, обстріли житлових будинків, братські могили, переховування цивільних у підвалах, а також - порятунок авторів стрічки з оточеного Маріуполя. Стрічку супроводжує закадровий голос Чернова. Як режисер пояснював в інтервʼю, він не висловлює власних суджень і не робить висновки, але допомагає глядачам краще зрозуміти те, що відбувається на екрані.
Переможці премії Оскар 2024:
- Найкращий фільм: "Оппенгеймер";
- Найкраща режисерська робота: Крістофер Нолан ("Оппенгеймер");
- Найкраща чоловіча роль: Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер");
- Найкраща жіноча роль: Емма Стоун ("Бідолашні створіння");
- Найкраща чоловіча роль другого плану: Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер");
- Найкраща жіноча роль другого плану: Да’Він Джой Рендольф ("Залишенці");
- Найкращий оригінальний сценарій: Жустін Тріє і Артут Арарі ("Анатомія падіння");
- Найкращий адаптований сценарій: Корд Джефферсон ("Американське чтиво");
- Найкращий анімаційний повнометражний фільм: "Хлопчик і чапля";
- Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Війна закінчилася";
- Найкращий міжнародний художній фільм: "Зона інтересу";
- Найкращий документальний повнометражний фільм: "20 днів у Маріуполі";
- Найкращий документальний короткометражний фільм: "Остання ремонтна майстерня";
- Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Чудова історія Генрі Шугара";
- Найкраща музика до фільму: Людвіг Йоррансон ("Оппенгеймер");
- Найкраща пісня до фільму: "What Was I Made For?" (Біллі Айліш та Фіннеас О’Коннелл);
- Найкращий звук: Тарн Віллеріс і Джонні Берн ("Зона інтересу");
- Найкраща робота художника-постановника: Шона Гіт, Джеймс Прайс та Жужа Міхалек ("Бідолашні створіння");
- Найкраща операторська робота: Гойт ван Гойтема "Оппенгеймер");
- Найкращий грим та зачіски: Надя Стейсі, Марк Кульє та Джош Вестон ("Бідолашні створіння");
- Дизайн костюмів: Голлі Воддінгтон ("Бідолашні створіння");
- Найкращий монтаж: Дженніфер Ламе ("Оппенгеймер");
- Найкращі візуальні ефекти: Такаші Ямазакі, Кійоко Шібуя, Масакі Такахаші та Тацуджі Ноджіма ("Годзілла: Мінус один");