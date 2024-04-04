Допомагають окупантам: відбудовуючи Маріуполь РФ використовує німецькі будматеріали і техніку

Німецькі фірми Knauf і WKB Systems допомагають російським загарбникам відбудовувати окупований Маріуполь, поставляючи будівельні матеріали для реконструкції міста, яке постраждало внаслідок варварських і жорстоких обстрілів.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Це зуміли встановити журналісти програми Monitor телеканалу ARD.

У статті вказано, що докази участі німецьких компаній у реставрації Маріуполя були отримані з аналізу вебсайтів будівельних компаній, офіційних документів, а також за допомогою фото- та відеоматеріалів.

Журналісти ARD встановили, що в багатьох будівельних проектах у Маріуполі використовується цемент від Knauf.

Видання пише, що очільник Knauf Ніколаус Кнауф був почесним консулом Росії більше двох десятиліть і зберіг цю посаду навіть після анексії Криму, а в 2018 році назвав санкції проти Росії жахливими. За даними Knauf, в Росії наразі продовжує працювати 4000 людей, а продажі продукції компанії складають мільярди доларів.

Аналізуючи фото та відео з будівництв у Маріуполі, журналісти також знайшли бетонні блоки, упаковані під маркою WKB Systems. Виявилося, що головним акціонером компанії є російський олігарх Віктор Бударін.

Зазначається, що WKB Systems протягом декількох років поставляла обладнання для заводів Бударіна в Росії, які виробляють бетонні блоки. Журналісти припускають, що ці блоки тепер використовуються в Маріуполі. Крім того, ARD виявило на знімках з Маріуполя будівельну техніку німецького виробництва, зокрема, від компанії Liebherr, а також вікна з логотипами німецьких виробників.

У Knauf заявили, що вони засуджують російську агресію в Україні та дотримуються всіх санкцій, що були введені проти Росії, а вся продукція, яка була виготовлена підрядниками в РФ призначена лише для їхнього внутрішнього ринку.

Список НАЗК закрили, а спонсори залишилися

Німецькі Knauf и WKB Systems не єдині компанії, які продовжують працювати у РФ не дивлячись на її звірства. Нафтосервісна група SLB, штаб-квартира якої знаходиться в США, також не збирається залишати російський ринок.

SLB чинить опір тиску українського уряду та правозахисних груп, які вимагають виходу з Росії. Вони стверджують, що присутність компанії в країні допомагає генерувати доходи від нафти, які використовуються для підтримки військових зусиль РФ.

Зауважимо, що заява про невихід компанії SLB з російського ринку прозвучала на тлі того, що Кабінет міністрів вирішив закрити реєстр "міжнародних спонсорів війни".

НАЗК два роки самостійно визначало, які компанії є "міжнародними спонсорами війни". Іноді це створює Україні проблеми з іншими державами – Угорщиною (через OTP Bank), Австрією (через Raiffeisen Bank), Китаєм та Грецією. Тому відомство призупинило процес внесення компаній до переліку міжнародних спонсорів війни.

У перелік включено понад 40 фірм. Зокрема, йдеться про Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble та Xiaomi.