Після скандалу з будівництвом в окупованому Маріуполі Knauf вирішив покинути російський ринок

Німецький виробник будматеріалів Knauf після понад 30 років роботи на ринку Росії припиняє співпрацю з РФ. Причини такого рішення в компанії не розголошують і вказали лише, що це відбувається на тлі "поточних подій".

Про це пише DW.

Повідомляється, що німецький виробник будматеріалів Knauf повністю згортає роботу на російському ринку. 22 квітня концерн підтвердив, що Knauf на тлі поточних подій прийняла рішення "розлучитися зі своїм бізнесом у цій країні".

Компанія оголосила, що передає повний контроль над своїм бізнесом, включно з видобутком сировини, виробництвом та продажем, місцевому керівництву. Такий крок має на меті збереження робочих місць для понад 4000 співробітників.

Зазначено, що рішення чекає на схвалення від російської влади.

Скандал із Knauf

У Knauf не назвали конкретних причин згортання бізнесу у Росії, але скоріш за все, таке рішення було прийнято компанією після скандалу, який виник на фоні того, що Knauf допомагала окупантам відбудовувати захоплений Маріуполь.

Нагадаємо, 4 квітня журналісти програми Monitor телеканалу ARD встановили, що німецькі фірми Knauf і WKB Systems допомагають російським загарбникам відбудовувати окупований Маріуполь, поставляючи будівельні матеріали для реконструкції міста, яке постраждало внаслідок варварських і жорстоких обстрілів.

Журналісти ARD встановили, що в багатьох будівельних проектах у Маріуполі використовується цемент від Knauf, а очільник Knauf Ніколаус Кнауф був почесним консулом Росії більше двох десятиліть і зберіг цю посаду навіть після анексії Криму, а в 2018 році назвав санкції проти Росії жахливими. За даними Knauf, в Росії наразі продовжує працювати 4000 людей, а продажі продукції компанії складають мільярди доларів.

Німецькі Knauf и WKB Systems не єдині компанії, які працюють у РФ не дивлячись на її звірства. Нафтосервісна група SLB, штаб-квартира якої знаходиться в США, також не збирається залишати російський ринок.

Загалом, у переліку українського списку спонсорів війни, який вів НАЗК, було включено понад 40 фірм. Зокрема, йдеться про Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble та Xiaomi.