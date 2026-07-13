Экспорт зерна усложнился: порты Украины потеряли часть мощностей

Из-за российских атак украинские порты потеряли возможность накапливать около 2,5 млн тонн грузов ежемесячно. Это создает дополнительные трудности по экспорту зерна.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Railinsider.

Порты Украины потеряли часть мощностей

Сокращение пропускных возможностей портовой логистики создает дополнительные трудности для экспорта зерна в канун нового сезона.

По словам операционного партнера торгово-аналитической компании Barva Invest Богдана Костецкого, до начала полномасштабного вторжения Украина могла ежемесячно накапливать в портах до 7 млн. тонн насыпных грузов. В настоящее время совокупные возможности автомобильного и железнодорожного транспорта оценивают в 4–5 млн тонн.

Причиной таких потерь стали регулярные атаки РФ на железнодорожную инфраструктуру, порты, терминалы, локомотивы и гражданские торговые суда. Поэтому часть зерна не может вовремя попасть в экспортные маршруты.

По оценке эксперта, Украина входит в новый сезон с переходными запасами около 4 млн. тонн кукурузы и примерно таким же объемом пшеницы. Подобные уровни запасов фиксировались преимущественно после начала полномасштабной войны, когда морские порты были заблокированы.

В то же время, альтернативные пути экспорта пока не способны полностью компенсировать потери портовой логистики. Через дунайские порты ежемесячно проходит около 100 тыс. тонн агропродукции, автомобильным транспортом – еще около 100 тыс. тонн, а по железной дороге к европейским рынкам – 300–400 тыс. тонн.

Напомним, весной в Измаиле зафиксировано попадание по территории порта, что привело к повреждению объектов портовой инфраструктуры и гражданского судна.