Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,50

--0,02

EUR

50,86

--0,02

Наличный курс:

USD

44,61

44,52

EUR

51,25

51,05

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экспорт зерна усложнился: порты Украины потеряли часть мощностей

порт
Из-за атак РФ украинские порты не могут накапливать до 2,5 млн тонн грузов / Правительственный портал

Из-за российских атак украинские порты потеряли возможность накапливать около 2,5 млн тонн грузов ежемесячно. Это создает дополнительные трудности по экспорту зерна.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Railinsider.

Порты Украины потеряли часть мощностей

Сокращение пропускных возможностей портовой логистики создает дополнительные трудности для экспорта зерна в канун нового сезона.

По словам операционного партнера торгово-аналитической компании Barva Invest Богдана Костецкого, до начала полномасштабного вторжения Украина могла ежемесячно накапливать в портах до 7 млн. тонн насыпных грузов. В настоящее время совокупные возможности автомобильного и железнодорожного транспорта оценивают в 4–5 млн тонн.

Причиной таких потерь стали регулярные атаки РФ на железнодорожную инфраструктуру, порты, терминалы, локомотивы и гражданские торговые суда. Поэтому часть зерна не может вовремя попасть в экспортные маршруты.

По оценке эксперта, Украина входит в новый сезон с переходными запасами около 4 млн. тонн кукурузы и примерно таким же объемом пшеницы. Подобные уровни запасов фиксировались преимущественно после начала полномасштабной войны, когда морские порты были заблокированы.

В то же время, альтернативные пути экспорта пока не способны полностью компенсировать потери портовой логистики. Через дунайские порты ежемесячно проходит около 100 тыс. тонн агропродукции, автомобильным транспортом – еще около 100 тыс. тонн, а по железной дороге к европейским рынкам – 300–400 тыс. тонн.

Напомним, весной в Измаиле зафиксировано попадание по территории порта, что привело к повреждению объектов портовой инфраструктуры и гражданского судна.

Автор:
Ольга Опенько