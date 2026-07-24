РФ теряет часть зерновой логистики: сможет ли Украина усилить свои позиции на рынке

Проблемы с экспортом российской пшеницы из-за украинских ударов по акватории Азовского моря могут создать дополнительные возможности для Украины на отдельных рынках. Однако полностью заменить поставки РФ будет сложно из-за рисков для украинской логистики и необходимости стабильных экспортных маршрутов.

Об этом Delo.ua рассказали аналитики УкрАгроКонсалта.

Удары Украины по акватории Азовского моря остановили работу портов Азова и Тамани и парализовали экспорт российского зерна.

Из-за блокирования азовского направления российский экспорт пшеницы может сократиться до минимальных уровней за последнее десятилетие. The Moscow Times сообщало, что в июле российские экспортеры могут вывезти за границу 1,5 млн. тонн пшеницы, что на треть меньше, чем в том же месяце прошлого года. Этот показатель вдвое ниже среднего за последние 5 лет (3,1 млн тонн).

Глубоководные порты России в Черном море работают, однако, например, крупнейший российский порт Новороссийск ограничил ночное движение судов из-за атак дронов, сообщает Reuters .

По словам аналитика зернового и масличного рынка УкрАгроКонсалт Максима Харченко, на Азовское море приходилось около 30% экспорта российской пшеницы.

РФ компенсирует потери Азова из-за Новороссийска, но экспорт зерна станет дороже

Россия и Украина вместе обеспечивают около трети мирового экспорта пшеницы, поэтому все перебои в этом регионе имеют значение для глобального рынка. Но для баланса решающим является масштаб и устойчивость нарушения, объяснили аналитики УкрАгроКонсалт.

Если ограничения коснутся только Азовского моря, а крупные черноморские порты России работают нормально, это скорее:

сокращение части экспортной гибкости;

задержка отдельных партий;

повышение фрахтовых и страховых затрат.

"Но это не существенный провал глобального предложения", – отметили аналитики УкрАгроКонсалта.

Азовские ограничения сами по себе не способны значительно перекроить мировой баланс пшеницы, если глубоководные порты России работают размеренно.

Их эффект будет локальным и в основном ценовым, а не вызывающим большой дефицит на мировом рынке.

Россия частично может компенсировать потери азовского направления через Новороссийск и другие черноморские порты, но это не всегда делается мгновенно и не всегда полностью, отметили аналитики.

По состоянию на 23 июля цены FOB (Free On Board, дословно "свободно на борту", когда продавец несет расходы до момента погрузки товара на судно в порту отгрузки) на пшеницу с протеином 11,5% продолжили снижение:

⦁ Новороссийск – $227,5 за тонну FOB (-5$/тонну за неделю);

⦁ Азов – $192,5 за тонну FOB (-5$/тонну за неделю).

Таким образом, за последнюю неделю обе базисы потеряли по $5 за тонну, что свидетельствует о сохранении нисходящего ценового тренда на российском экспортном рынке.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) – российской аналитической компании, цена российской пшеницы нового урожая с содержанием белка 12,5% на условиях FOB с поставкой в августе за неделю выросла на $7 – до $235 за тонну.

"Россия способна частично компенсировать потери азовского направления через Новороссийск, но это обычно занимает от нескольких недель до 1-3 месяцев в зависимости от масштаба ограничений", – заявили аналитики.

Если ограничения краткосрочны, рынок быстро их "рассосет". Если длиннее – компенсация будет, но уже из-за более высокой логистической цены и не в полном объеме.

Азовский фактор создает новые возможности для экспорта Украины

Нынешняя ситуация создает для украинских экспортеров зерна окно возможностей, но отчасти и не на всех рынках. Скорее всего, Украина может заместить российские поставки в отдельных сегментах и в отдельных направлениях.

"Например, на турецком направлении. Это традиционный рынок РФ, на который они экспортируют в основном судами малого тоннажа (костерами). Поскольку Азовское море для них закрыто, то у нас, напротив, через Дунай теперь будут грузить меньшими партиями", - рассказали аналитики.

Но есть ограничения:

украинская логистика сейчас тоже под давлением;

портовая инфраструктура и судоходство остаются рисковыми;

для больших стабильных замещений требуется непрерывность экспорта, а не разовые всплески.

В то же время, логистические риски остаются актуальными и для Украины. После российских обстрелов украинской портовой инфраструктуры заход судов для перевозки аграрной продукции временно приостановилось. Правительство работает над стабилизацией логистики.

Сокращения экспорта зерна РФ: возрастут ли мировые цены на пшеницу

Временное сокращение российского экспорта может повлиять на мировые цены на пшеницу.

В краткосрочной перспективе возможен всплеск биржевых котировок из-за риска премиум. Такая премия обычно возникает не столько из-за реального дефицита, сколько из-за страха недоснабжения, объяснили аналитики.

В то же время среднесрочно, если Россия быстро перераспределит потоки, премия может сузиться или исчезнуть.

"Да, краткосрочная ценовая премия возможна. Но если сокращение российского экспорта временное и рынок видит скорую компенсацию через Новороссийск, то это, скорее всего, будет небольшая и непродолжительная рисковая надбавка, а не начало устойчивого ценового тренда", - заявили аналитики УкрАгроКонсалта.

Горючее дорожает, цены на зерно падают: что грозит российскому агроэкспорту

Рост внутренних цен на горючее в России может заметно повышать логистическую себестоимость на тонну зерна и, соответственно, давить на экспортную маржу трейдеров, сообщили эксперты.

Наибольший эффект будет не в абсолютных долларах на тонну, а в том, что логистика становится более дорогой и менее предсказуемой, а это напрямую бьет по экспортной гибкости.

Высокие цены на топливо дополнительно сжимают доходы фермеров. Для зерна горючее влияет не только на перевозку в порт, но и на внутренний вывоз из элеваторов, автотранспорт и железнодорожную доставку, перевалку и портовые операции, обратную логистику пустых вагонов/машин, пояснили аналитики.

Поэтому удорожание дизеля обычно не прибавляет много долларов на тонну именно в прямом виде, но в совокупности по цепи может дать ощутимый прирост издержек.

11 июля после атак дронов более чем на 100 судов в Азовском море РФ приостановила прием заявок на проход через Керченский пролив. Под угрозой оказалось до 25% совокупного экспорта зерна и растительного масла из России, который проходит через мелководные порты региона. Через них идет торговля со странами Ближнего Востока и Турцией — крупнейшим зерновым клиентом РФ, скупающим почти пятую часть экспорта.