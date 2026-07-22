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Блокада Азовского моря обрушила экспорт российской пшеницы до минимума за десятилетие

ячмень, зерно
Из-за блокады Азовского моря российский экспорт пшеницы упадет на треть / Shutterstock

Украинские удары по акватории Азовского моря, остановившие работу портов Азова и Тамани, парализовали экспорт российского зерна.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что в июле российские экспортеры вывезут за границу 1,5 млн. тонн пшеницы — на треть меньше, чем в том же месяце прошлого года. Этот показатель вдвое ниже среднего за последние 5 лет (3,1 млн тонн).

Объемы экспорта станут минимальными с 2017 года, и по оценкам специалистов фактически упадут до уровня десятилетней давности.

11 июля из-за атак дронов, претерпевших более 100 судов в Азовском море, российские власти сообщили судоходные компании о прекращении приема заявок на проход через Керченский пролив. В результате под угрозой оказалось до 25% совокупного экспорта зерна и растительного масла из России — именно столько вывозится через мелководные порты по Керченскому проливу. Через них идет торговля со странами Ближнего Востока и Турцией — крупнейшим зерновым клиентом России, скупающим почти пятую часть экспорта.

Из-за проблем в Керченском проливе сейчас полностью остановлен экспорт зерна по Дону, пишет издание. В прошлом году по этому маршруту за границу вывезли 14,7 млн ​​т зерна и продуктов его переработки — 27% от всего зернового экспорта России.

Эксперты прогнозируют, что закрытие Азово-Донского бассейна приведет не к перераспределению, а к параличу нишевых сегментов и порче высокомаржинальной продукции, остановке производственных мощностей переработки и всей портовой инфраструктуры Волго-Азово-Донского бассейна, затоваренности и экономическому коллапсу стратегически важных российских.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер Владимир Лисин, владелец транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding на фоне атак украинских дронов продал судоходную компанию, работающую в Азовском море.

Автор:
Светлана Манько