Блокада Азовського моря обвалила експорт російської пшениці до мінімуму за десятиліття

Українські удари по акваторії Азовського моря, які зупинили роботу портів Азова та Тамані, паралізували експорт російського зерна.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що у липні російські експортери вивезуть за кордон 1,5 млн тонн пшениці — на третину менше, ніж у тому ж місяці торік. Цей показник удвічі нижчий за середній за останні 5 років (3,1 млн тонн).

Обсяги експорту стануть мінімальними з 2017 року, і за оцінками фахівців, фактично впадуть до рівня десятирічної давності.

11 липня через атаки дронів, яких зазнали понад 100 суден в Азовському морі, російська влада повідомила судноплавні компанії про припинення прийому заявок на прохід через Керченську протоку. У результаті під загрозою опинилося до 25% сукупного експорту зерна та олії з Росії — саме стільки вивозиться через мілководні порти за Керченською протокою. Через них йде торгівля з країнами Близького Сходу та Туреччиною — найбільшим зерновим клієнтом Росії, який скуповує майже п'яту частину експорту.

Через проблеми у Керченській протоці зараз повністю зупинено експорт зерна по Дону, пише видання. Минулого року цим маршрутом за кордон вивезли 14,7 млн ​​т зерна і продуктів його переробки — 27% від усього зернового експорту Росії.

Експерти прогнозують, що закриття Азово-Донського басейну призведе не до перерозподілу, а до паралічу нішевих сегментів і псування високомаржинальної продукції, зупинки виробничих потужностей переробки і всієї портової інфраструктури Волго-Азово-Донського басейну, затовареності та економічного колапсу стратегічно важливих російських регіонів.

Раніше повідомлялося, що російський мільярдер Володимир Лісін, власник транспортно-логістичного холдингу Universal Cargo Logistics Holding на тлі атак українських дронів продав судноплавну компанію, що працює в Азовському морі.