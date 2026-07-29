Втрати ворога станом на 29 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 310 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1617 добу повномасштабної війни становлять 1 443 450 осіб.

Втрати Росії у війні на 29 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 липня втратила

особового складу – близько 1 443 450 (+1 310) осіб;

танків – 12 227 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 044 (+6) од.;

артилерійських систем – 46 962 (+60) од.;

РСЗВ – 1 973 (+3) од.;

засобів ППО – 1 521 (+2) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 063 (+9) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 432 778 (+1 468) од.;

крилатих ракет – 4 950 (+0) од.;

кораблів / катерів – 34 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 127 181 (+331) од.;

спеціальної техніки – 4 478 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 65 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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