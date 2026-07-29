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Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026 року

зсу
Триває 1617-й день повномасштабної війни в Україні / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1617-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 29 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, загалом протягом минулої доби зафіксовано 272 бойові зіткнення.

Учора противник здійснив 87 авіаційних ударів, скинувши 298 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9383 дрони-камікадзе та здійснив 3073 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 58 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення із противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 66 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 20 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Чайківка, Козача Лопань, Ізбицьке, Анищине, Амбарне, Западне, Хатнє, Колодязне та у районах населених пунктів Стариця, Лиман.

Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку відбулися три атаки ворога в бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Шийківка та в районі Петропавлівки.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Дробишевого, Лиману, Озерного, Ставків та в районах Новоселівки, Новомихайлівки й Греківки.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 19 разів у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026 року

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки у районах населених пунктів Привілля, Никифорівка та в бік Малинівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та в бік Степанівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Чернігівка, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Новопавлівка, Кучерів Яр, Вільне, Світле, Шевченко, Білицьке, Матяшеве, Новий Донбас, Новогришине.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку в районі населеного пункту Воскресенка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 20 атак в бік населених пунктів Косівцеве, Воздвижівка, Різдвянка, Староукраїнка, Цвіткове, Чарівне, Новоселівка та у районі Залізничного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районах Степового, Щербаків, Плавнів та у бік Павлівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Ольга Опенько