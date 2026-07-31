ГНС выявила признаки дробления бизнеса у продавца бытовой техники

Налоговая служба обнаружила у продавца бытовой техники признаки предполагаемого искусственного дробления бизнеса для уменьшения налоговых обязательств. Компания заявила о закрытии одного из магазинов, однако он продолжил работать, а продажи товаров начали оформлять через физическое лицо-предпринимателя.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ГНС.

В ходе проверки деятельности ФЛП налоговики зафиксировали нарушения при проведении расчетов с покупателями и обнаружили неучтенный товар стоимостью более 1,4 млн. грн.

Ожидаемая сумма штрафных санкций по результатам проверки превышает 1,4 млн грн.

Отдельно во время документальной проверки самого общества налоговая установила нехватку товаров на сумму более 1 млн. грн.

По оценке ГНС, полученные материалы могут свидетельствовать о схеме, при которой деятельность одного бизнеса формально распределяется между несколькими связанными хозяйствующими субъектами, хотя фактически они работают как единая структура.

Материалы проверки передали в Территориальное управление Бюро экономической безопасности для дальнейшего рассмотрения.

Отметим, Государственная налоговая служба обнаружила семь торговых сетей бытовой техники и женской одежды, которые из-за схемы " дробления бизнеса" уклонялись от уплаты налогов. В результате таких действий госбюджет потерял 668,5 млн гривен НДС.