Голос родственника уже не доказательство: как ИИ меняет банковское мошенничество

Мошенники все чаще обманывают не банки, а их клиентов. Они не взламывают системы, а убеждают самого человека отдать пароли, сказать код подтверждения или перевести деньги.

Эта схема не нова. Но искусственный интеллект позволяет быстро создавать персонализированные сообщения и делает атаки массовыми. Современный ИИ может координировать несколько этапов обмана и изменять их в зависимости от реакции жертвы. Dilo коротко рассказывает, как не попасть на крючок.

По прогнозам Juniper Research, к 2031 году количество мошеннических операций в цифровом банкинге и переводах в мире превысит 2,2 млрд. Это на 180% больше, чем в 2025 году (773,7 млн). И такой скачок обусловлен быстрым развитием нейросетей.

А если голос звучит как настоящий?

Даже знакомый голос не всегда означает, что вы говорите с тем человеком, которого вы знаете. Мошенники начали использовать клонирование голоса и аудио, созданное искусственным интеллектом, чтобы выдавать себя за ваших близких. Генеративный искусственный интеллект также создает правдоподобные профили, сообщения, аудио и видео. Номер телефона тоже можно подделать, потому он не гарантирует, что вы общаетесь с реальным человеком.

Как проверять подозрительные звонки?

Главное правило: когда получаете необычное финансовое требование, проверьте его через другой, независимый канал. Если работник банка сообщает о блокировке счета или просит срочно подтвердить данные, не торопитесь. Лучше положите трубку и сами позвоните в банк.

Так же стоит поступить, если родственник, знакомый или руководитель внезапно попросил у вас деньги. Позвоните ему по номеру, который вы уже знаете, или воспользуйтесь другим проверенным способом.

В бизнесе действует то же правило: если партнер или работник внезапно меняет реквизиты или требует срочного и необычного платежа, это нужно обязательно проверить.

Какую информацию никогда не следует сообщать

Сотрудники банка не просят пароль от онлайн-банкинга или одноразовый код. Не сообщайте по телефону или в мессенджерах PIN-код, CVV-код карты или коды SMS.

Киберполиция советует не переходить по подозрительным ссылкам. Не устанавливайте приложения по совету работника банка.

Настойчивость и требование действовать срочно это четкий сигнал опасности. Если вас просят немедленно перевести деньги, лучше ничего не делать и завершить разговор. Если же доступ к счету мошенники уже получили или вы уже перевели деньги, то немедленно обратитесь в банк.

Меняться придется и банкам

Из-за мгновенных платежей у банков остается все меньше времени на выявление мошенничества после перевода. Поэтому Juniper Research рекомендует перенести защиту на этап до авторизации платежа. Банки должны одновременно изучать поведение клиента, его личность и операцию. Это поможет заметить подозрительную активность еще до списания средств.