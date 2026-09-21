Голос родича вже не доказ: як ШІ змінює банківське шахрайство

Шахраї все частіше обдурюють не банки, а їхніх клієнтів. Вони не зламують системи, а переконують саму людину віддати паролі, сказати код підтвердження або переказати гроші.

Ця схема не нова. Але штучний інтелект дає змогу швидко створювати персоналізовані повідомлення і робить атаки масовими. Сучасний ШІ може координувати кілька етапів обману та змінювати їх залежно від реакції жертви. Dilo коротко розповідає, як не потрапити на гачок.

За прогнозами Juniper Research, до 2031 року кількість шахрайських операцій у цифровому банкінгу та переказах у світі перевищить 2,2 млрд. Це на 180% більше, ніж у 2025 році (773,7 млн). І такий стрибок зумовлений швидким розвитком нейромереж.

А якщо голос звучить як справжній?

Навіть знайомий голос не завжди означає, що ви говорите з тією людиною, яку знаєте. Шахраї почали використовувати клонування голосу та аудіо, створене штучним інтелектом, щоб видавати себе за ваших близьких. Генеративний штучний інтелект також створює правдоподібні профілі, повідомлення, аудіо та відео. Номер телефону теж можна підробити, тому він не гарантує, що ви спілкуєтеся з реальною людиною.

Як перевіряти підозрілі дзвінки?

Головне правило: коли отримуєте незвичну фінансову вимогу, перевірте її через інший, незалежний канал. Якщо працівник банку повідомляє про блокування рахунку чи просить терміново підтвердити дані, не поспішайте. Краще покладіть слухавку і самі зателефонуйте до банку.

Так само варто зробити, якщо родич, знайомий чи керівник раптово попросив у вас гроші. Зателефонуйте йому за номером, який ви вже знаєте, або скористайтеся іншим перевіреним способом.

У бізнесі діє те саме правило: якщо партнер або працівник раптово змінює реквізити чи просить терміновий і незвичний платіж, це потрібно обов’язково перевірити.

Яку інформацію ніколи не варто повідомляти

Працівники банку не просять пароль від онлайн-банкінгу або одноразовий код. Не повідомляйте по телефону чи в месенджерах PIN-код, CVV-код картки або коди з SMS.

Кіберполіція радить не переходити за підозрілими посиланнями. Не встановлюйте додатки за порадою працівника банку.

Наполегливість і вимога діяти терміново це чіткий сигнал небезпеки. Якщо вас просять негайно переказати гроші, краще нічого не робити й завершити розмову. Якщо ж доступ до рахунку шахраї вже отримали або ви вже переказали гроші, то негайно зверніться до банку.

Змінюватися доведеться і банкам

Через миттєві платежі у банків залишається все менше часу на виявлення шахрайства після переказу. Тому Juniper Research радить перенести захист на етап до авторизації платежу. Банки повинні одночасно вивчати поведінку клієнта, його особу та саму операцію. Це допоможе помітити підозрілу активність ще до списання коштів.