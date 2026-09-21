Європейський центробанк запускає блокчейн у розрахунках і почне купувати цифрові цінні папери

Європейський центральний банк запустив сервіс Pontes, який дозволяє проводити розрахунки за операціями з цифровими активами в євро центрального банку. Одночасно ЄЦБ вирішив сам почати вкладати частину власних коштів у цінні папери, випущені на основі блокчейну.

Про це інформує Dilo з посиланням на Reuters.

Pontes пов'язує платіжну інфраструктуру ЄЦБ із фінансовими ринками, які використовують блокчейн. Банки та інвестори зможуть проводити розрахунки за такими угодами в євро, а не використовувати стейблкоїни чи інші приватні цифрові гроші.

Серед перших учасників сервісу — Deutsche Bank, Santander та клірингова компанія Clearstream.

У ЄЦБ очікують, що блокчейн дозволить об'єднати кілька етапів операцій із активами, автоматизувати частину процесів та пришвидшити розрахунки.

ЄЦБ сам почне купувати цифрові папери

Регулятор також планує інвестувати невелику частину власного портфеля обсягом €23 млрд у цінні папери на основі блокчейну.

Йдеться насамперед про боргові папери з високим кредитним рейтингом, номіновані в євро та випущені державними установами.

Таким чином, ЄЦБ не лише створює інфраструктуру для блокчейн-операцій фінансового сектору, а й сам стає інвестором у такі інструменти.

Подібні проєкти розвивають й інші центробанки. Швейцарський національний банк використовує оптову цифрову валюту для розрахунків за цінними паперами, а Банк Англії тестує блокчейн у межах своєї інфраструктури для цифрових паперів.

При цьому Pontes не є цифровим євро для населення. Це інфраструктура для операцій банків та інвесторів. Окремий проєкт цифрового євро ЄЦБ розробляє для споживчих платежів і планує запустити його у 2029 році.

Нагадаємо, ЄЦБ планує вже у 2027 році розпочати пілотний запуск цифрового євро. Повна готовність євросистеми до потенційного випуску цифрової валюти очікується у 2029 році.