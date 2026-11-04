В Україні представили дрон-матку "Чомга" за $5000: що відомо про безпілотник

Українська компанія “Укрспецдронпром” представила безпілотник РП7 Chomga ( “Чомга”) - багатоцільову літакову платформу, яку можна використовувати для розвідувальних та ударних завдань, а також як дрон-матку для перенесення менших безпілотників. Залежно від комплектації її вартість становить від $5000 до $7000.

Як пише Dilo, про це повідомила "Оборонка".

Які можливості має дрон-матка

РП7 Chomga розробили як багатофункціональну платформу, конфігурацію якої можна змінювати залежно від призначення.

За інформацією виробника, безпілотник може самостійно виконувати завдання або переносити до трьох менших FPV-дронів чи безпілотників-перехоплювачів. Для окремих конфігурацій передбачено використання двох FPV зі збільшеними акумуляторами.

Також компанія представила розвідувально-ударну модифікацію Chomga M-Fly із лазерним цілевказівником. Заявлена дальність його роботи становить до 3 км.

Характеристики та вартість

РП7 Chomga має класичну літакову конструкцію зі звичайними зльотом і посадкою. Для експлуатації потрібна підготовлена ділянка завдовжки до 50 м.

Серед заявлених виробником характеристик:

максимальне корисне навантаження — 15 кг;

крейсерська швидкість — близько 75 км/год;

максимальна швидкість — 110 км/год;

робоча висота — до 1500 м;

максимальна тривалість польоту — 90 хвилин.

За даними розробника, у варіанті з поверненням тактичний радіус платформи становить до 60 км. Для одноразової ударної конфігурації заявлена дальність польоту в один бік — 100–125 км.

Окремо компанія розробила полегшену модифікацію "Лайт Чомга", яка розрахована на корисне навантаження до 5 кг.

Вартість безпілотника залежить від комплектації та систем зв'язку. Зокрема, передбачені конфігурації з аналоговою системою SkyLoki, супутниковим терміналом Starlink та LTE-модемом. Ціна комплекту становить від $5000 до $7000.

Коли безпілотник пройде випробування

У "Укрспецдронпромі" повідомили, що наразі готують Chomga до випробувань. Також компанія веде переговори з військовими підрозділами щодо можливості дослідно-бойової експлуатації платформи.

Виробник окремо наголошує на ремонтопридатності конструкції: значну частину польових ремонтів можна виконувати за допомогою звичайного ручного інструменту.

Водночас підтвердженої інформації про серійні постачання або бойове застосування "Чомги" наразі немає.

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