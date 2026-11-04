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В Україні представили дрон-матку "Чомга" за $5000: що відомо про безпілотник

дрон
Український безпілотник Chomga може нести до трьох FPV-дронів

Українська компанія “Укрспецдронпром” представила безпілотник РП7 Chomga ( “Чомга”) - багатоцільову літакову платформу, яку можна використовувати для розвідувальних та ударних завдань, а також як дрон-матку для перенесення менших безпілотників.

Залежно від комплектації її вартість становить від $5000 до $7000.

Як пише Dilo, про це повідомила "Оборонка".

Які можливості має дрон-матка

РП7 Chomga розробили як багатофункціональну платформу, конфігурацію якої можна змінювати залежно від призначення.

За інформацією виробника, безпілотник може самостійно виконувати завдання або переносити до трьох менших FPV-дронів чи безпілотників-перехоплювачів. Для окремих конфігурацій передбачено використання двох FPV зі збільшеними акумуляторами.

Також компанія представила розвідувально-ударну модифікацію Chomga M-Fly із лазерним цілевказівником. Заявлена дальність його роботи становить до 3 км.

Характеристики та вартість

РП7 Chomga має класичну літакову конструкцію зі звичайними зльотом і посадкою. Для експлуатації потрібна підготовлена ділянка завдовжки до 50 м.

Серед заявлених виробником характеристик:

  • максимальне корисне навантаження — 15 кг;
  • крейсерська швидкість — близько 75 км/год;
  • максимальна швидкість — 110 км/год;
  • робоча висота — до 1500 м;
  • максимальна тривалість польоту — 90 хвилин.

За даними розробника, у варіанті з поверненням тактичний радіус платформи становить до 60 км. Для одноразової ударної конфігурації заявлена дальність польоту в один бік — 100–125 км.

Окремо компанія розробила полегшену модифікацію "Лайт Чомга", яка розрахована на корисне навантаження до 5 кг.

Вартість безпілотника залежить від комплектації та систем зв'язку. Зокрема, передбачені конфігурації з аналоговою системою SkyLoki, супутниковим терміналом Starlink та LTE-модемом. Ціна комплекту становить від $5000 до $7000.

Фото 2 — В Україні представили дрон-матку "Чомга" за $5000: що відомо про безпілотник

Коли безпілотник пройде випробування

У "Укрспецдронпромі" повідомили, що наразі готують Chomga до випробувань. Також компанія веде переговори з військовими підрозділами щодо можливості дослідно-бойової експлуатації платформи.

Виробник окремо наголошує на ремонтопридатності конструкції: значну частину польових ремонтів можна виконувати за допомогою звичайного ручного інструменту.

Водночас підтвердженої інформації про серійні постачання або бойове застосування "Чомги" наразі немає.

Нагадаємо, DefTech став одним із головних драйверів ринку праці. Лише за місяць оборонні компанії розмістили рекордні 1285 вакансій, або 19% усіх пропозицій на DOU.

Автор:
Ольга Опенько

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