Очереди на границе: Львовская таможня разрешила ввозить автомобили на всех пунктах пропуска

На днях перед пунктами пропуска на въезд в Украину образовались очереди из автомобилей, ввозимых украинцами по упрощенной системе налогообложения. Поэтому Львовская таможня разрешила ввозить автомобили на всех пунктах пропуска, а время оформление продлено до 23:00.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовской таможни.

Чтобы сократить время ожидания в очередях, в зоне деятельности Львовской таможни введен следующий формат работы:

✅ транспортные средства будут пропускаться на территорию Украины во всех автомобильных пунктах пропуска;

✅ в пунктах пропуска "Краковец – Корчова" и "Рава-Русская – Гребенное" увеличено количество работников таможни;

✅ Внесены изменения в график работы таможенного поста "Городок", где происходит оформление и регистрация транспортных средств.

"29 и 30 июня работа подразделений таможенного поста "Городок" (отдел таможенного оформления №2, расположенный в г. Городок, и отдел таможенного оформления №4 в с. Зимная Вода Львовской области) будет продолжена до 23:00, до начала действия комендантского часа, – заверил и. о. начальника Львовской таможни Даниил Меньшиков. – И такой формат работы продлится до конца июня".

Напомним, что 3 мая Кабинет министров ограничил возможность импорта автомобилей только тремя пунктами пропуска на западной границе Украины – это КПП "Устилуг" и "Грушев" на границе с Польшей, а также "Малый Березный" на границе со Словакией.

14 июня правительство временно добавило в этот список порты Одесской области, а прежнее распоряжение отменил. Однако новое распоряжение утратит силу после вступления в силу закона о возобновлении взыскания НДС и акциза при ввозе авто с 1 июля. Этот закон пока еще не подписан даже председателем Верховной Рады и, соответственно, президентом тоже.