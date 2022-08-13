В Украине запустят электронную очередь для пересечения границы

С целью ускорения прохождения государственной границы в Украине запустят электронную очередь. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Когда это будет реализовано и какой механизм – пока неизвестно

"Одна из главных задач – ускорение прохождения на пунктах пропуска людей, автомобилей и грузов. Это поможет гражданским, а также активизирует бизнес и увеличит товарооборот", - подчеркнул он.

С этой же целью Шмыгаль дал Министерству инфраструктуры ряд других поручений:

активизировать создание сети современных сервисных зон для грузовиков и водителей у пограничных пунктов пропуска;

разработать вопрос продолжения работы по обустройству пограничной инфраструктуры за счет кредитных и грантовых средств партнеров, в частности Польши.

Что касается первого пункта, то в будущем такие зоны обустроят по стандартам и директивам Евросоюза по всей стране. При этом ответственные органы должны уже сейчас начать готовиться к этим изменениям.

Мининфраструктуры совместно с Гостаможслужбой должно проработать мероприятия по расширению пропускной способности государственной границы. Речь в том числе идет о закупке оборудования для сканирования авто и ускорении прохождения таможенных процедур.

Ранее в Украине возобновили движение через несколько пунктов пропуска. В частности, через "Краковец" стали пропускать с 1 августа. Кроме того, в Министерстве инфраструктуры планируют в ближайшие недели частично запустить в работу обновленные пункты пропуска "Дяковцы" и "Красноильск" на границе с Румынией.

Ранее ГНСУ решила пропускать через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" (Волынская область) только грузовики с массой более 7,5 тонн и рейсовые автобусы.