В Україні запустять електронну чергу для перетину кордону

З метою пришвидшити проходження державного кордону в України запустять електронну чергу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Коли це буде реалізовано і який механізм – поки що невідомо

"Одне з головних завдань – прискорення проходження на пунктах пропуску людей, автомобілів та вантажів. Це допоможе цивільним, а також активізує бізнес та збільшить товарообіг", - наголосив він.

З цією ж метою Шмигаль дав Міністерству інфраструктури низку інших доручень:

активізувати створення мережі сучасних сервісних зон для вантажівок та водіїв біля прикордонних пунктів пропуску;

опрацювати питання продовження роботи з облаштування прикордонної інфраструктури за рахунок кредитних і грантових коштів партнерів, зокрема Польщі.

Щодо першого пункту, то у майбутньому такі зони облаштують згідно зі стандартами та директивами Євросоюзу по всій країні. При цьому відповідальні органи повинні вже зараз почати готуватися до цих змін.

Мінінфраструктури спільно з Держмитслужбою повинно опрацювати заходи щодо розширення пропускної спроможності державного кордону. Мова в тому числі йде про закупівлю обладнання для сканування авто та прискорення проходження митних процедур.

Раніше в України відновили рух через декілька пунктів пропуску. Зокрема, через "Краківець" почали пропускати з 1 серпня. Крім того, в Міністерстві інфраструктури планують в найближчі тижні частково запустити в роботу оновлені пункти пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ" на кордоні з Румунією.

Раніше ДПСУ вирішила пропускати через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" (Волинська область) лише вантажівки з масою понад 7,5 тонни та рейсові автобуси.