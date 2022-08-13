Студентам можуть дозволити виїжджати з України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний направив Міністерству оборони звернення, в якому попрохав дозволити студентам виїжджати за кордон під час воєнного стану в Україні.

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Про це у Facebook повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" та член освітнього комітету Юлія Гришина.

"Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного! Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Це, зокрема, студенти!" – розповіла політик.

Тепер таке рішення має прийняти Кабінет міністрів, зокрема слово за міністром оборони Олексієм Резніковим.

Нагадаємо, 30 червня депутат від "Слуги народу" Георгій Мазураш вніс у Верховну Раду законопроєкт №7484-1, який пропонує встановити право на виїзд з України під час воєнного стану, зокрема, морякам. Однак цей документ досі парламентом не розглядався.

При цьому 11 серпня на сайті президента електронна петиція щодо дозволу працівникам морського транспорту на перетин державного кордону України в період загальної мобілізації набрала 25 тисяч голосів. Подали її ще 18 травня. Тепер очільник держави має розглянути петицію і відповісти на неї