Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Сміливі рішення

Сміливі 

рішення
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Бизнесработает

Бизнес

работает
Категория
Транспорт
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина и Польша расширят пропускную способность железнодорожных переходов между странами (ФОТО)

Украина и Польша расширят пропускную способность железнодорожных переходов между странами (ФОТО)
Фото: пресс-служба УЗ

Специалисты "Укрзализныци" и "Польских железных дорог" работают над расширением пропускной способности железнодорожных переходов между странами для ускорения процессов, а также улучшения комфорта для пассажиров, ожидающих пересечения границы.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Железнодорожники двух стран посетили пункт пропуска Мостиска и железнодорожную станцию Перемышль – крупнейший пассажирский железнодорожный хаб между Украиной и странами Европейского Союза.

"Важно, что переговоры прошли непосредственно на месте в Перемышле – там, где ежедневно сотни женщин и детей вынуждены по несколько часов тратить на ожидания и прохождение всех необходимых контрольных процедур. Это не украинская территория, но не наш подход просто "кивать на соседей", прибыли сюда с польскими коллегами и определили ряд мероприятий, которые могут значительно улучшить комфортность путешествий между нашими странами, уменьшить задержки", — отметил член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Фото 2 — Украина и Польша расширят пропускную способность железнодорожных переходов между странами (ФОТО)

Он добавил, что реализация запланированных мер требует дальнейшего привлечения пограничных и таможенных органов Польши, поэтому стороны будут в постоянном контакте, чтобы в кратчайшие сроки достичь результатов.

"Согласованные действия PKP Group совместно с PKP PLK SA являются хорошим шагом к более качественному железнодорожному сообщению между Польшей и Украиной и внедрению улучшений вдоль всей государственной границы", – сказал генеральный директор АО "Польская государственная железная дорога" & PKP Group Алан Бероуд.

Как сообщил генеральный директор PKP Polskie Linie Kolejowe SA Петр Выборски, польско-украинские железнодорожные пограничные переходы включены в список инвестиционных проектов компании.

Фото 3 — Украина и Польша расширят пропускную способность железнодорожных переходов между странами (ФОТО)

"В течение последних двух лет PKP PLK модернизировали железнодорожные пограничные переходы, считая их важным элементом трансграничной железнодорожной инфраструктуры. На сегодняшний день мы инвестировали в эту инфраструктуру 400 миллионов злотых. Впереди нас ждут дальнейшие совместные инфраструктурные решения", — подчеркнул Выборски.

Как добавляют в УЗ, во время встречи представители железной дороги также договорились продолжить работу по улучшению логистики между странами, в частности, на маршрутах от Ковеля до Хелма, над созданием новых возможностей для увеличения трафика на пограничном переходе Рава-Русская и рядом других инициатив.

Украина вместе с Польшей будут развивать железнодорожное сообщение между странами

"Укрзализныця" и Польская государственная железная дорога провели переговоры и договорились развивать железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей.

Во время переговоров украино-польская команда совместными усилиями прорабатывала конкретные инициативы, реализацию которых должны почувствовать как украинские, так и польские пассажиры.

В частности, обсуждалось улучшение качества подвижного состава и расширение предложения мест на маршруте Львов – Варшава через Раву-Русскую, возможность обеспечения удобных стыковок, в частности с поездами в Берлин, Вену и Прагу. Также "Укрзализныця" предложила польским коллегам вернуться к вопросу запуска дополнительного поезда по маршруту Киев — Варшава.

В результате железнодорожники двух стран договорились координировать подготовку железнодорожных инфраструктурных проектов на территории своих стран и пограничных переходах в рамках развития европейских транспортных коридоров TEN-T, распространенных в июле 2024 года на территорию Украины и Молдовы. Также будет проработана возможность подготовки проектов развития железнодорожной инфраструктуры для подачи совместных заявок в рамках конкурсов проектов европейской программы CEF.

В ходе встречи были созданы рабочие группы (пассажирская, грузовая и инфраструктурная), основной целью которых будет выявление узких мест, принятие совместных решений для их устранения, а также дальнейшее усиление стратегического партнерства.

Автор:
Светлана Манько