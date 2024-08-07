Украина и Польша расширят пропускную способность железнодорожных переходов между странами (ФОТО)

Специалисты "Укрзализныци" и "Польских железных дорог" работают над расширением пропускной способности железнодорожных переходов между странами для ускорения процессов, а также улучшения комфорта для пассажиров, ожидающих пересечения границы.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Железнодорожники двух стран посетили пункт пропуска Мостиска и железнодорожную станцию Перемышль – крупнейший пассажирский железнодорожный хаб между Украиной и странами Европейского Союза.

"Важно, что переговоры прошли непосредственно на месте в Перемышле – там, где ежедневно сотни женщин и детей вынуждены по несколько часов тратить на ожидания и прохождение всех необходимых контрольных процедур. Это не украинская территория, но не наш подход просто "кивать на соседей", прибыли сюда с польскими коллегами и определили ряд мероприятий, которые могут значительно улучшить комфортность путешествий между нашими странами, уменьшить задержки", — отметил член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Он добавил, что реализация запланированных мер требует дальнейшего привлечения пограничных и таможенных органов Польши, поэтому стороны будут в постоянном контакте, чтобы в кратчайшие сроки достичь результатов.

"Согласованные действия PKP Group совместно с PKP PLK SA являются хорошим шагом к более качественному железнодорожному сообщению между Польшей и Украиной и внедрению улучшений вдоль всей государственной границы", – сказал генеральный директор АО "Польская государственная железная дорога" & PKP Group Алан Бероуд.

Как сообщил генеральный директор PKP Polskie Linie Kolejowe SA Петр Выборски, польско-украинские железнодорожные пограничные переходы включены в список инвестиционных проектов компании.

"В течение последних двух лет PKP PLK модернизировали железнодорожные пограничные переходы, считая их важным элементом трансграничной железнодорожной инфраструктуры. На сегодняшний день мы инвестировали в эту инфраструктуру 400 миллионов злотых. Впереди нас ждут дальнейшие совместные инфраструктурные решения", — подчеркнул Выборски.

Как добавляют в УЗ, во время встречи представители железной дороги также договорились продолжить работу по улучшению логистики между странами, в частности, на маршрутах от Ковеля до Хелма, над созданием новых возможностей для увеличения трафика на пограничном переходе Рава-Русская и рядом других инициатив.

Украина вместе с Польшей будут развивать железнодорожное сообщение между странами

"Укрзализныця" и Польская государственная железная дорога провели переговоры и договорились развивать железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей.

Во время переговоров украино-польская команда совместными усилиями прорабатывала конкретные инициативы, реализацию которых должны почувствовать как украинские, так и польские пассажиры.

В частности, обсуждалось улучшение качества подвижного состава и расширение предложения мест на маршруте Львов – Варшава через Раву-Русскую, возможность обеспечения удобных стыковок, в частности с поездами в Берлин, Вену и Прагу. Также "Укрзализныця" предложила польским коллегам вернуться к вопросу запуска дополнительного поезда по маршруту Киев — Варшава.

В результате железнодорожники двух стран договорились координировать подготовку железнодорожных инфраструктурных проектов на территории своих стран и пограничных переходах в рамках развития европейских транспортных коридоров TEN-T, распространенных в июле 2024 года на территорию Украины и Молдовы. Также будет проработана возможность подготовки проектов развития железнодорожной инфраструктуры для подачи совместных заявок в рамках конкурсов проектов европейской программы CEF.

В ходе встречи были созданы рабочие группы (пассажирская, грузовая и инфраструктурная), основной целью которых будет выявление узких мест, принятие совместных решений для их устранения, а также дальнейшее усиление стратегического партнерства.