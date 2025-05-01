Все областные центры Украины планируют соединить скоростными поездами Интерсити: что известно

АО " Укрзализныця " планирует соединить все областные центры Украины поездами Интерсити.

Об этом сообщил глава компании Александр Перцовский, пишет Rail.insider.

"Есть цель в общем соединить поездами Интерсити все областные центры. Чтобы в тот же Львов каждые два часа ездил поезд", — рассказал Перцовский.

Он убежден, что люди станут чаще выбирать железную дорогу для путешествий. благодаря более динамичному расписанию.

Перцовский напомнил, что после начала полномасштабного вторжения РФ увеличилось количество рейсов Интерсити.

"Я называю это модель Ryanair. Наши поезда не стоят. Они постоянно в движении… Раньше было около 5–6 тыс. пассажиров в год на один вагон. А сейчас мы подняли почти вдвое: около 10–11 тыс. пассажиров на один вагон в год", — отметил глава УЗ.

В качестве примера он привел поезд Харьков-Киев.

"Раньше он приезжал в Киев, стоял всю ночь, возвращался ночью. Сейчас он доехал из Харькова в Киев, из Киева – во Львов, из Львова – в Киев… Для нас очень важно больше людей перевезти. Поэтому мы очень нуждаемся в дополнительном подвижном составе", — подчеркнул Перцовский.

Украина планирует приобрести поезда Hyundai Rotem

Как сообщалось, "Укрзализныця" планирует закупку 20 моделей Hyundai Rotem с помощью Кореи, при этом один поезд будет стоить около 16 миллионов долларов.

Верховная Рада уже ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Южной Кореи, которое откроет путь к реализации программы по расширению подвижного состава "Укрзализныци" — закупке 20 электропоездов класса Интерсити+.

Первые 10 межрегиональных электропоездов производства компании Hyundai Corporation Украина приобрела в 2012 году к футбольному чемпионату "Евро-2012", проходившему в Украине и Польше.

В составе электропоезда девять вагонов: три вагона первого класса и шесть вагонов второго класса, из которых один имеет буфет для пассажиров.

Отметим, "Укрзализныця" вдвое увеличила лимиты интернета в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+. Теперь пассажирам доступно бесплатно 2 Гб трафика на скорости 10 Мб/с.

Также у пассажиров поездов Интерсити+ "Укрзализныци" появилась возможность выбирать, как ехать в пункт назначения – за или против движения склада .