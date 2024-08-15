"Укрзализныця" планирует купить 20 поездов "Интерсити" за $400 млн

АО "Укрзализныця" планирует расширить парк скоростных поездов "Интерсити" еще на 20 моделей Hyundai Rotem, что позволит перевозить дополнительно до 6 млн пассажиров в год.

Об этом сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский в интервью Forbes.

По его словам, сейчас украинское правительство ведет активные переговоры с представителями Кореи о потенциальной закупке дополнительных поездов производителя Hyundai.

Один поезд будет стоить около $16 млн

Как отметил Перцовский, по предварительным договоренностям, один поезд будет стоить около $16 млн, а общая стоимость программы составит примерно $400 млн, включая сервисное обслуживание,

Первые поезда корейский производитель смог бы предоставить уже через 18–24 месяца после подписания соглашения. Все 20 экспрессов могут появиться в Украине в течение 3–4 лет.

Перцовский подчеркнул, что 20 поездов "Интерсити" смогут обеспечить перевозку 5-6 млн пассажиров в год.

Отметим, что первые 10 межрегиональных электропоездов производства компании Hyundai Corporation Украина приобрела в 2012 году к футбольному чемпионату "Евро-2012", который проходил в Украине и Польше.

В составе электропоезда девять вагонов: три вагона первого класса и шесть вагонов второго класса, из которых один имеет буфет для пассажиров.

Напомним, как сообщил Перцовский, АО "Укрзализныця" разрабатывает модель изменения тарифов на пассажирские перевозки. Планируется, что стоимость билетов будет зависеть от популярности маршрутов и времени суток.

"Укрзализныця" нарастила пассажиропоток на 23% за первое полугодие 2024 года

За первые шесть месяцев 2024 года услугами "Укрзализныци" воспользовались 13,3 миллиона пассажиров, что на 23% или 2,4 миллиона человек превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.

Добавим, что показатели пассажирских перевозок "Укрзализныци" вышли на довоенный уровень. За первые четыре месяца 2024 года компания перевезла на 25% больше пассажиров, чем за аналогичный период в прошлом году.

В мае свыше 2 миллиона пассажиров воспользовались услугами "Укрзализныци" для путешествий по Украине, а еще 200 тысяч – для поездок за границу.

В июне компания установила новый рекорд, перевозя за сутки 100 тысяч пассажиров – это самый большой показатель с начала войны, если не учитывать период эвакуации.