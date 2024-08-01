Поезд "Киев — Перемышль" растянут на пол часа: чем объясняют потребность

В "Укрзализныце" предупредили об изменениях в расписании движения двух поездов Интерсити+ "Киев — Перемышль".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Для уменьшения риска задержек при прохождении границы вносим корректировку в расписание движения двух поездов Интерсити+ "Киев — Перемышль".

Следовательно, начиная с 10 августа:

поезд №715 "Киев — Перемышль" будет отправляться из Киева в 11:26 вместо 11:59;

поезд №705 "Киев — Перемышль" будет отправляться в 19:19 вместо 20:05.

При этом, как отмечают в УЗ, время прибытия обоих поездов в Перемышль не изменится, а дополнительное время будет использовано для увеличения остановки на станции Львов для проведения погранично-таможенного контроля.

Детали о стыковках поездов в Перемышле собраны на портале, а из-за интенсивности движения на пересадку в "Укрзализныце" советуют закладывать не менее 2-2,5 часа.

Посмотреть расписание движения и купить билеты можно в приложении "Укрзализныци" и на обновленном сайте.

"Укрзализныця" усиливает борьбу с перекупщиками билетов

С 1 августа 2024 года купить билеты на некоторые популярные международные рейсы можно только после подтверждения личности через приложение "Дія" или на новом сайте перевозчика.

Верификация через Дія.Підпис будет обязательной для продажи билетов на рейсы:

№19/20 Киев – Хелм – Киев;

№23/24 Киев – Хелм – Киев;

№51/52 Киев – Перемышль – Киев;

№89/90 Киев – Перемышль – Киев;

№73/74 Харьков – Перемышль – Харьков.

Решение является временной мерой на период пикового спроса для борьбы с активностью перекупщиков. В настоящее время "Укрзализныця" блокирует до 50 попыток массовой покупки билетов ежедневно.

Напоминаем, что подобная верификация уже внедрена для популярных рейсов в Варшаву и Вену.

Добавим, что в июле "Укрзализныця" изменила время открытия онлайн-продажи билетов на международные поезда для улучшения работы перегруженного приложения. Билеты на польские направления (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) станут доступны за 20 суток до даты отправления, начало продаж в 09:00.

Для словацких и австрийских направлений билеты можно приобрести за 20 суток до даты отправления, с началом продажи в 08:00. В то же время билеты на молдавские направления будут доступны за 30 суток до даты отправления, начало продаж тоже в 08:00.

"Укрзализныця" увеличила пассажироперевозки в дальнем сообщении на 23%

За первые шесть месяцев 2024 года поездами "Укрзализныци" дальнего сообщения воспользовались 13,3 миллиона пассажиров, что на 23%, или 2,4 миллиона человек, превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Особенно заметный рост наблюдается в международных перевозках: за 6 месяцев 2024 года было перевезено 1,1 миллиона пассажиров, тогда как за аналогичный период прошлого года показатель составлял около 890 тысяч.

"Укрзализныця" связывает увеличение количества пассажиров с активным развитием удобных маршрутов и внедрением системы пересадочных узлов.

Фото: ua.depositphotos.com