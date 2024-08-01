Поїзд "Київ - Перемишль" "розтягнуть" на пів години: чим пояснюють потребу

В "Укрзалізниці" попередили про зміни в розкладі руху двох поїздів Інтерсіті+ "Київ — Перемишль".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

"Для зменшення ризику затримок при проходженні кордону вносимо коригування у розклад руху двох поїздів Інтерсіті+ "Київ — Перемишль".

Відтак, починаючи з 10 серпня:

поїзд №715 "Київ — Перемишль" відправлятиметься з Києва об 11:26 замість 11:59;

поїзд №705 "Київ — Перемишль" відправлятиметься о 19:19 замість 20:05.

При цьому, як зауважують в УЗ, час прибуття обох поїздів до Перемишля не зміниться, а додатковий час буде використаний для збільшення зупинки на станції Львів для проведення прикордонного-митного контролю.

Деталі про стиковки поїздів у Перемишлі зібрані на порталі, а через інтенсивність руху на пересадку в "Укрзалізниці" радять закладати не менше 2-2,5 год.

Переглянути розклад руху та придбати квитки можна у застосунку "Укрзалізниці" та на оновленому сайті.

"Укрзалізниця" посилює боротьбу з перекупниками квитків

З 1 серпня 2024 року купити квитки на деякі популярні міжнародні рейси можна тільки після підтвердження особистості через додаток "Дія" або на новому сайті перевізника.

Верифікація через Дія.Підпис буде обов'язковою для продажу квитків на рейси:

№19/20 Київ – Хелм – Київ;

№23/24 Київ – Хелм – Київ;

№51/52 Київ – Перемишль – Київ;

№89/90 Київ – Перемишль – Київ;

№73/74 Харків – Перемишль – Харків.

Зазначається, що рішення є тимчасовим заходом на період пікового попиту для боротьби з активністю перекупників. Наразі "Укрзалізниця" блокує до 50 спроб масової покупки квитків щодня.

Нагадуємо, що подібна верифікація вже впроваджена для популярних рейсів до Варшави та Відня.

Додамо, що у липні "Укрзалізниця" змінила час відкриття онлайн-продажу квитків на міжнародні поїзди для покращення роботи перевантаженого застосунку. Квитки на польські напрямки (Перемишль, Дорогуськ, Хелм, Варшава) стануть доступними за 20 діб до дати відправлення, початок продажу о 09:00.

Для словацьких та австрійських напрямків квитки також можна придбати за 20 діб до дати відправлення, з початком продажу о 08:00. Водночас квитки на молдовські напрямки будуть доступні за 30 діб до дати відправлення, початок продажу теж о 08:00.

"Укрзалізниця" збільшила пасажироперевезення в далекому сполученні на 23%

За перші шість місяців 2024 року поїздами "Укрзалізниці" далекого сполучення скористалися 13,3 мільйона пасажирів, що на 23%, або 2,4 мільйона осіб, перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Особливо помітне зростання спостерігається у міжнародних перевезеннях: за 6 місяців 2024 року було перевезено 1,1 мільйона пасажирів, тоді як за аналогічний період минулого року показник становив близько 890 тисяч.

"Укрзалізниця" пов'язує збільшення кількості пасажирів з активним розвитком зручних маршрутів та впровадженням системи пересадочних вузлів.

Фото: ua.depositphotos.com