"Укрзализныця" планирует повысить стоимость билетов: что известно

АО "Укрзализныця" разрабатывает модель изменения тарифов на пассажирские перевозки. Планируется, чтобы стоимость билетов будет зависеть от популярности маршрутов и времени суток.

Об этом сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский в интервью Forbes.

По его словам, "Укрзализныця" разрабатывает модель, которая предусматривает несколько тарифных изменений.

Первая из них состоит в постепенном умеренном повышении базовых тарифов ежегодно с учетом инфляции.

Отпустить цены на "СВ" и привязать стоимость билетов к спросу

Кроме того, "Укрзализныця" обратилась к Правительству с просьбой убрать государственное регулирование на цены билетов класса "СВ".

"Несмотря на высокую стоимость, их раскупают быстрее всего", – объяснил инициативу Перцовский.

Он отметил, что "Укрзализныця" также предлагает гибкое ценообразование для всех классов поездов "Интерсити+". Перцовский не исключает, что при этом могут быть установлены определенные ценовые потолки.

Еще одно предложение предполагает введение более гибкой, динамичной тарифной модели, чтобы можно было варьировать цены на билеты в зависимости от часов и дней и других параметров. При этом будут оставаться наиболее доступные тарифы для тех, для кого критическая именно стоимость.

Перцовский заверил, что до конца войны украинцы точно смогут покупать доступные билеты.

"Это наше обязательство как социальной компании", — подытожил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци".

"Укрзализныця" увеличила стоимость билетов Киев – Варшава на 72%

Как сообщалось, в 2024 году АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.

Но в декабре 2023 года "Укрзализныця" по совместному решению с железными дорогами соседних стран решила повысить стоимость билетов на 3–72% на международные поезда, чтобы уменьшить общий ущерб от перевозок.

Стоимость билетов на поезд Киев – Варшава – Киев, спрос на который остается ажиотажным, вырос на 72%. На проезд в "Интерсити+" Киев – Перемышль – Киев цена увеличилась на 26%, а в ночном поезде Одесса – Перемышль – Одесса – в диапазоне 37-49%.

"Укрзализныця" нарастила пассажиропоток на 23% за первое полугодие 2024 года

За первые шесть месяцев 2024 года услугами "Укрзализныци" воспользовались 13,3 миллиона пассажиров, что на 23% или 2,4 миллиона человек превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.

Добавим, что показатели пассажирских перевозок "Укрзализныци" вышли на довоенный уровень. За первые четыре месяца 2024 года компания перевезла на 25% больше пассажиров, чем за аналогичный период в прошлом году.

В мае свыше 2 миллиона пассажиров воспользовались услугами "Укрзализныци" для путешествий по Украине, а еще 200 тысяч – для поездок за границу.

В июне компания установила новый рекорд, перевозя за сутки 100 тысяч пассажиров – это самый большой показатель с начала войны, если не учитывать период эвакуации.