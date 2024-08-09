В поезде Мукачево — Кошице снова временно удвоят количество мест

"Укрзализныця" и Železničná spoločnosť Slovensko продолжают традицию удвоения количества мест в популярных направлениях во время пиковых периодов. Начиная с 9 августа по 15 сентября, каждую пятницу, субботу и воскресенье на маршруте Мукачево — Кошице будет добавляться дополнительный вагон.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезда №960 (Кошице 08:46 — Мукачево 14:04) и №961 (Мукачево 14:45 — Кошице 18:17) теперь будут курсировать с дополнительным вагоном (фактически — дополнительным дизель-поездом) 2 класса под №2.

В УЗ отметили, что количество мест в новом вагоне соответствует вагону №1, традиционно обслуживающему этот маршрут. Отметим, что в прошлом году в это же время к поезду также добавлялся еще один вагон.

Это решение позволит избежать дефицита билетов на самые популярные даты, которые пригодятся пассажирам, путешествующим в Кошице, а также тем, кто планирует пересадку на ночной поезд в Братиславу и Прагу.

Перевозчик добавляет, что билеты на поезда Мукачево — Кошице доступны в мобильном приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на обновленном сайте https://booking-new.uz.gov.ua/ и в международных кассах вокзалов.

Напомним, с 1 августа 2024 при покупке электронных билетов на сообщение Украина — Словакия пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца.

На какие международные рейсы нужно обязательно распечатать билет

Недавно в "Укрзализныце" объяснили, что для путешествий по внутренним рейсам билеты можно иметь в электронном виде, однако для рейсов в Австрию и Венгрию обязательно нужно иметь печатную версию.

В компании отметили, что международное железнодорожное движение в эти страны осуществляется в партнерстве с венгерскими и австрийскими железнодорожниками. У них свои правила: билет должен быть распечатан.

Также в УЗ добавили, что стоимость распределяется между железными дорогами стран пропорционально количеству километров, проехавших пассажиры по территории той или иной страны, поэтому проверка билетов является составной частью взаимного контроля.

В "Укрзализныце" подчеркивают, что всем пассажирам, как приобрели билет в приложении УЗ в Венгрию или Австрию, направляют уведомление о необходимости распечатать только что приобретенный билет.

Сам бланк билета также содержит маркированную информацию о необходимости распечатки электронного билета.