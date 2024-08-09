У поїзді Мукачево — Кошице знову тимчасово подвоять кількість місць

"Укрзалізниця" та Železničná spoločnosť Slovensko продовжують традицію подвоєння кількості місць на популярних напрямках під час пікових періодів. Починаючи з 9 серпня і до 15 вересня, кожну п'ятницю, суботу та неділю на маршруті Мукачево — Кошице додаватиметься додатковий вагон.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Поїзди №960 (Кошице 08:46 — Мукачево 14:04) та №961 (Мукачево 14:45 — Кошице 18:17) тепер курсуватимуть з додатковим вагоном (фактично - додатковим дизель-поїздом) 2 класу під №2.

В УЗ зауважили, що кількість місць у новому вагоні відповідає вагону №1, який традиційно обслуговує цей маршрут. Зазначимо, що в минулому році у цей час до поїзда також додавався ще один вагон.

Це рішення дозволить уникнути дефіциту квитків на найпопулярніші дати, що стане в нагоді пасажирам, які подорожують до Кошице, а також тим, хто планує пересадку на нічний поїзд до Братислави та Праги.

Перевізник додає, що квитки на поїзди Мукачево — Кошице доступні в мобільному застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на оновленому сайті https://booking-new.uz.gov.ua/ та в міжнародних касах вокзалів.

Нагадаємо, з 1 серпня 2024 року при покупці електронних квитків на сполучення Україна — Словаччина пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка.

На які міжнародні рейси потрібно обов'язково роздрукувати квиток

Нещодавно в "Укрзалізниці" пояснили, що для подорожей внутрішніми рейсами квитки можна мати в електронному вигляді, проте для рейсів до Австрії та Угорщини обов'язково треба мати друковану версію.

У компанії зазначили, що міжнародний залізничний рух до цих країн здійснюється у партнерстві з угорськими та австрійськими залізничниками. У них свої правила: квиток має бути роздрукований.

Також в УЗ додали, що вартість розподіляється між залізницями країн пропорційно кількості кілометрів, яку проїхали пасажири територією тієї чи іншої країни, тож перевірка квитків є складовою частиною взаємного контролю.

В "Укрзалізниці" підкреслюють, що усім пасажирам, як придбали квиток у застосунку УЗ до Угорщини чи Австрії, направляють сповіщення про необхідність роздрукувати щойно придбаний квиток.

Сам бланк квитка також містить марковану інформацію про необхідність роздрукувати електронний квиток.