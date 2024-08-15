"Укрзалізниця" планує підвищити вартість квитків: що відомо

АТ "Укрзалізниця" розробляє модель зміни тарифів на пасажирські перевезення. Планується, що вартість квитків залежатиме від популярності маршрутів та часу доби.

Про це повідомив керівник пасажирського напряму "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в інтерв’ю Forbes.

За його словами, наразі "Укрзалізниця" розробляє модель, яка передбачає кілька тарифних змін.

Перша з них полягає у поступовому помірному підвищенні базових тарифів щорічно з урахуванням інфляції.

Відпустити ціни на СВ" та прив'язати вартість квитків до попиту

Крім того, "Укрзалізниця" звернулася до Уряду з проханням прибрати державне регулювання на ціни квитків класу "СВ".

"Попри високу вартість, їх розкуповують найшвидше", – пояснив ініціативу Перцовський.

Він зауважив, що "Укрзалізниця" також пропонує гнучке ціноутворення для всіх класів потягів "Інтерсіті+". Перцовський не виключає, що при цьому можуть бути встановлені певні цінові "стелі".

Ще одна пропозиція передбачає введення більше гнучкої, динамічної тарифної моделі, щоб можна було варіювати ціни на квитки залежно від годин та днів та інших параметрів. При цьому залишатимуться й найбільш доступні тарифи для тих, для кого критична саме вартість.

Перцовський запевнив, що до кінця війни українці точно матимуть змогу купувати доступні квитки.

"Це наше зобов’язання як соціальної компанії", - підсумував керівник пасажирського напряму "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" збільшила вартість квитків Київ - Варшава на 72%

Як повідомлялося, у 2024 році АТ "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.

Але у грудні 2023 року "Укрзалізниця" за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн вирішила підвищити вартість квитків на 3–72% на міжнародні поїзди, аби зменшити свої загальні збитки від перевезень.

Вартість квитків на поїзд Київ – Варшава – Київ, попит на який залишається ажіотажним, зросла на 72%. На проїзд в "Інтерсіті+" Київ – Перемишль – Київ ціна збільшилася на 26%, а в нічному поїзді Одеса – Перемишль – Одеса – у діапазоні 37–49%.

"Укрзалізниця" наростила пасажиропотік на 23% за перше півріччя 2024 року

За перші шість місяців 2024 року послугами "Укрзалізниці" скористалися 13,3 мільйона пасажирів, що на 23% або 2,4 мільйона осіб перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Додамо, що показники пасажирських перевезень "Укрзалізниці" вийшли на довоєнний рівень. За перші чотири місяці 2024 року компанія перевезла на 25% більше пасажирів, ніж за аналогічний період минулого року.

У травні понад 2 мільйони пасажирів скористалися послугами "Укрзалізниці" для подорожей Україною, а ще 200 тисяч – для поїздок за кордон.

У червні компанія встановила новий рекорд, перевізши за добу 100 тисяч пасажирів – це найбільший показник з початку війни, якщо не враховувати період евакуації.