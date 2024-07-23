"Укрзалізниця" збільшує трафік: Одеса отримала ще один потяг Інтерсіті

“Укрзалізниця” збільшує кількість поїздів з Києва до Одеси, аби задовольнити зростаючий попит пасажирів. Додаткові рейси Інтерсіті будуть доступні вже з 24 липня. Про це йдеться у повідомлення перевізника.

Нові рейси Інтерсіті з Києва до Одеси заплановані на такі дати: 24 та 30 липня, а також 1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня. Пасажири зможуть вирушити з Києва о 6:03 ранку та прибути до Одеси вже о 13:34. Для зворотної подорожі поїзд відправлятиметься з Одеси о 14:20, а прибуття до Києва заплановане на 21:54.

Також у ці дні на маршруті працюватиме поїзд українського виробництва "Тарпан", що дозволить збільшити кількість місць на цьому напрямку приблизно на 50% у порівнянні зі звичайними рейсами.

За словами перевізника, два тижні тому був запущений Інтерсіті №761/762 за маршрутом Київ — Одеса, і попит на цей напрямок залишається високим. Тому компанія знаходить можливості для додавання рейсів до Одеси, гнучко використовуючи рухомий склад залізниці.

Квитки на всі рейси можна придбати у застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

За 4 місяці 2024 року "Укрзалізниця" поїздами дальнього сполучення перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік за аналогічний період. Так, 8,43 млн пасажирів проїхали поїздами "Укрзалізниці" за період від січня до квітня цього року - порівняно з 6,78 млн у 2023 році.

Також повідомлялося, що у травні 2024 року "Укрзалізниця" забезпечила перевезення майже 2,2 мільйона пасажирів у межах України та близько 200 тисяч пасажирів у міжнародному сполученні.

У червні "Укрзалізниця" збільшила обсяг пасажирських перевезень на 18%, встановивши рекорд– 100 000 пасажирів за добу, що є найбільшою кількістю з початку повномасштабного вторгнення, не враховуючи період масової евакуації.