"Укрзализныця" увеличивает количество поездов из Киева в Одессу: новые даты рейсов

"Укрзализныця" увеличивает количество поездов из Киева в Одессу, чтобы удовлетворить растущий спрос пассажиров. Дополнительные рейсы "Интерсити" будут доступны уже с 24 июля. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Новые рейсы Интерсити из Киева в Одессу запланированы на следующие даты: 24 и 30 июля, а также 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа. Пассажиры смогут отправиться из Киева в 6:03 утра и прибыть в Одессу уже в 13:34. Для обратной поездки поезд будет отправляться из Одессы в 14:20, а прибытие в Киев запланировано на 21:54.

Также в эти дни на маршруте будет работать поезд украинского производства "Тарпан", что позволит увеличить количество мест в этом направлении примерно на 50% по сравнению с обычными рейсами.

По словам перевозчика, две недели назад было запущено Интерсити №761/762 по маршруту Киев — Одесса, и спрос на это направление остается высоким. Поэтому компания находит возможности для добавления рейсов в Одессу, гибко используя подвижной состав железной дороги.

Билеты на все рейсы можно приобрести в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

За 4 месяца 2024 года "Укрзализныця" поездами дальнего сообщения перевезла на четверть больше пассажиров, чем в прошлом году за аналогичный период. Так, 8,43 млн пассажиров проехали поездами "Укрзализныци" за период с января по апрель этого года — по сравнению с 6,78 млн в 2023 году.

Также сообщалось, что в мае 2024 года "Укрзализныця" обеспечила перевозку почти 2,2 миллиона пассажиров в пределах Украины и около 200 тысяч пассажиров в международном сообщении.

В июне "Укрзализныця" увеличила объем пассажирских перевозок на 18%, установив рекорд – 100 000 пассажиров в сутки, что является наибольшим количеством с начала полномасштабного вторжения, не считая периода массовой эвакуации.