"Укрзалізниця" планує купити 20 потягів "Інтерсіті" за $400 млн

АТ "Укрзалізниця" планує розширити парк швидкісних поїздів "Інтерсіті" ще на 20 моделей Hyundai Rotem, що дасть змогу перевозити додатково до 6 млн пасажирів на рік.

Про це повідомив керівник пасажирського напряму "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в інтерв’ю Forbes.

За його словами, зараз український Уряд веде активні перемовини з представниками Кореї щодо потенційної закупівлі додаткових потягів виробника Hyundai.

Один поїзд коштуватиме близько $16 млн

Як зауважив Перцовський, за попередніми домовленостями, один поїзд коштуватиме близько $16 млн, а загальна вартість програми становитиме приблизно $400 млн, включаючи сервісне обслуговування,

Перші потяги корейський виробник зміг би надати вже за 18–24 місяці після підписання угоди, Усі 20 експресів можуть з’явитися в Україні впродовж 3–4 років.

Перцовський підкреслив, що 20 потягів "Інтерсіті" зможуть забезпечити перевезення 5–6 млн пасажирів на рік.

Зауважимо, перші 10 міжрегіональних електропоїздів виробництва компанії Hyundai Corporation Україна придбала у 2012 році до футбольного чемпіонату "Євро-2012", що проходив в Україні та Польщі.

У складі електропоїзда девʼять вагонів: три вагони першого класу та шість вагонів другого класу, з яких один має буфет для пасажирів.

Нагадаємо, як повідомив Перцовський, АТ "Укрзалізниця" розробляє модель зміни тарифів на пасажирські перевезення. Планується, що вартість квитків залежатиме від популярності маршрутів та часу доби.

"Укрзалізниця" наростила пасажиропотік на 23% за перше півріччя 2024 року

За перші шість місяців 2024 року послугами "Укрзалізниці" скористалися 13,3 мільйона пасажирів, що на 23% або 2,4 мільйона осіб перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Додамо, що показники пасажирських перевезень "Укрзалізниці" вийшли на довоєнний рівень. За перші чотири місяці 2024 року компанія перевезла на 25% більше пасажирів, ніж за аналогічний період минулого року.

У травні понад 2 мільйони пасажирів скористалися послугами "Укрзалізниці" для подорожей Україною, а ще 200 тисяч – для поїздок за кордон.

У червні компанія встановила новий рекорд, перевізши за добу 100 тисяч пасажирів – це найбільший показник з початку війни, якщо не враховувати період евакуації.